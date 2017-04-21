Biletler elde kaldı
F.Bahçe karşısında TT Arena'nın tamamen dolması zor görünüyor. Takımın durumundan memnun olmayan ve yönetime kızgın olan taraftarların, dün öğlen itibariyle sadece 12 bin 563 bilet satın aldığı öğrenildi.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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