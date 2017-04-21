 Biletler elde kaldı – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Biletler elde kaldı

    Biletler elde kaldı
    F.Bahçe karşısında TT Arena'nın tamamen dolması zor görünüyor. Takımın durumundan memnun olmayan ve yönetime kızgın olan taraftarların, dün öğlen itibariyle sadece 12 bin 563 bilet satın aldığı öğrenildi.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 05:21
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