Beşiktaş’a teşekkür
Gözlerin derbiden uzak olması Hırvat hocayı memnun etti.
Beşiktaş'ın Lyon'la oynadığı Avrupa Ligi maçı en çok Igor Tudor'un işine yaradı. Hırvat teknik adam böylesine zorlu bir haftada derbinin kamuoyunda neredeyse hiç konuşulmamasından oldukça memnun. Futbolcularıyla rahat rahat iletişim kuran Tudor'un, "Beşiktaş'a teşekkürler. Lyon'la maçları olmasaydı, tüm gözler derbi üzerinde olur ve gerginlik yükselebilirdi" dediği bildirildi.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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