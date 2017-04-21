 Beşiktaş’a teşekkür – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’a teşekkür

    Beşiktaş’a teşekkür

    Gözlerin derbiden uzak olması Hırvat hocayı memnun etti.

    'ın Lyon'la oynadığı Avrupa Ligi maçı en çok 'un işine yaradı. Hırvat teknik adam böylesine zorlu bir haftada derbinin kamuoyunda neredeyse hiç konuşulmamasından oldukça memnun. Futbolcularıyla rahat rahat iletişim kuran Tudor'un, "Beşiktaş'a teşekkürler. Lyon'la maçları olmasaydı, tüm gözler derbi üzerinde olur ve gerginlik yükselebilirdi" dediği bildirildi.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 05:26
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