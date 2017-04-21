Ansaldi iddiası

Eski Trabzonsporlu Cardozo'nun menajeri Pedro Aldave, G.Saray ve F.Bahçe'nin Inter'de forma giyen Cristian Ansaldi için kendisiyle temas kurmak istediklerini açıkladı. 30 yaşındaki solbek, stoper de oynayabiliyor. Aldave, Ansaldi'nin teklifleri sezon sonu değerlendireceğini belirtti. Arjantinli oyuncu, 5 kez milli formayı giyip, 1 gol attı.