Ansaldi iddiası
Eski Trabzonsporlu Cardozo'nun menajeri Pedro Aldave, G.Saray ve F.Bahçe'nin Inter'de forma giyen Cristian Ansaldi için kendisiyle temas kurmak istediklerini açıkladı. 30 yaşındaki solbek, stoper de oynayabiliyor. Aldave, Ansaldi'nin teklifleri sezon sonu değerlendireceğini belirtti. Arjantinli oyuncu, 5 kez milli formayı giyip, 1 gol attı.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
Ansaldi iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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