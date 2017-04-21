 Ansaldi iddiası – Fotomaç – 21 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Ansaldi iddiası

    Ansaldi iddiası
    Eski Trabzonsporlu Cardozo'nun menajeri Pedro Aldave, G.Saray ve F.Bahçe'nin Inter'de forma giyen Cristian Ansaldi için kendisiyle temas kurmak istediklerini açıkladı. 30 yaşındaki solbek, stoper de oynayabiliyor. Aldave, Ansaldi'nin teklifleri sezon sonu değerlendireceğini belirtti. Arjantinli oyuncu, 5 kez milli formayı giyip, 1 gol attı.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ansaldi iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.