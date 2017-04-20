 Tottenham’da Bruma isyanı – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    ’da isyanı

    Tottenham’da Bruma isyanı

    'ın 'yı transfer edeceği iddiaları İngiliz taraftarları çılgına çevirdi.

    Ellerinde dünyanın en iyi sol açığı Heung Min-Son'un olduğunu belirten Londra ekibinin taraftarları "Transfer yapılacaksa sağ kanat alınsın" kampanyası başlattı. Bazı taraftarların, Koreli oyuncunun satılacağı için Bruma'nın transfer edileceğini iddia etmeleri ise öfkeyi daha da artırdı. Zorlu Chelsea derbisi öncesi yönetimi ise sessiz kalmayı tercih ediyor.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
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