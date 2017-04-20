Tottenham'ın Bruma'yı transfer edeceği iddiaları İngiliz taraftarları çılgına çevirdi.
Ellerinde dünyanın en iyi sol açığı Heung Min-Son'un olduğunu belirten Londra ekibinin taraftarları "Transfer yapılacaksa sağ kanat alınsın" kampanyası başlattı. Bazı taraftarların, Koreli oyuncunun satılacağı için Bruma'nın transfer edileceğini iddia etmeleri ise öfkeyi daha da artırdı. Zorlu Chelsea derbisi öncesi Tottenham yönetimi ise sessiz kalmayı tercih ediyor.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
Tottenham’da Bruma isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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