Telefonla ikna etti
İtalyanlar, transfer haberlerinin başına Galatasaray'ı dahil ederken Davide Di Gennaro ile ilgili detaylar vermeye devam ediyorlar. Corriere Dello Sport'un sayfalarına taşıdığı haberde, Igor Tudor'un 28 yaşındaki ön libero ile telefonda görüştüğü ve gelmesi için söz aldığı ifade edildi.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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