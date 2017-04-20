 Telefonla ikna etti – Fotomaç – 20 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Telefonla ikna etti

    Telefonla ikna etti
    İtalyanlar, transfer haberlerinin başına 'ı dahil ederken Davide Di Gennaro ile ilgili detaylar vermeye devam ediyorlar. Corriere Dello Sport'un sayfalarına taşıdığı haberde, Igor Tudor'un 28 yaşındaki ön libero ile telefonda görüştüğü ve gelmesi için söz aldığı ifade edildi.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Telefonla ikna etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.