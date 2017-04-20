Serdar Aziz’den örnek hareket
Galatasaraylı Serdar Aziz'den eski kulübü Bursaspor'a vefa örneği. Tecrübeli stoper 80 bin euro'yu bulan ve vadesi geçen alacağını altyapıdaki futbolcuların gelişimi için yeşil-beyazlı kulübe bağışladı. Serdar Aziz'in bu davranışı Bursaspor yönetimi tarafından takdirle karşılandı.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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