 Serdar Aziz’den örnek hareket – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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HEPSİ
    20 Nisan 2017, Perşembe
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    ’den örnek hareket

    <a href="/index/serdar-aziz?id=6509e026-a4dc-4931-bccd-65a1c8bc86ee" class="" rel="tag">Serdar Aziz</a>’den örnek hareket
    Galatasaraylı 'den eski kulübü 'a vefa örneği. Tecrübeli stoper 80 bin euro'yu bulan ve vadesi geçen alacağını altyapıdaki futbolcuların gelişimi için yeşil-beyazlı kulübe bağışladı. 'in bu davranışı yönetimi tarafından takdirle karşılandı.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:24
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