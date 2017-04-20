 Sabri forma bekliyor – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Sabri forma bekliyor

    Sabri forma bekliyor
    Derbi maçların tecrübeli isimlerle kazanıldığını düşünen , bu hafta F.Bahçe'ye karşı forma bekliyor. İdmanlarda bir hayli hırslı olan 'Reyiz' lakaplı sağ bekin gözü kulağı Igor Tudor'un vereceği kararda.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:54
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