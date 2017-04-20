 ''Pişkinlikleri var'' – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    ''Pişkinlikleri var''

    ''Pişkinlikleri var''
    Dursun Özbek başkan seçildiğinde yönetiminde olan ancak kısa süre içinde istifa eden açtı ağzını yumdu gözünü: "Fenerbahçe mağlubiyeti yönetim üzerindeki sıkıntıyı artırır. Yönetimin pişkinliği var, çekilecek gibi durmuyorlar. Geçmişte olsa muhalifler yönetimi sıkıştırırdı ancak şu anda öyle bir muhalef de görünmüyor "
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:58
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