''Pişkinlikleri var''
Dursun Özbek başkan seçildiğinde yönetiminde olan ancak kısa süre içinde istifa eden Cüneyt Tanman açtı ağzını yumdu gözünü: "Fenerbahçe mağlubiyeti yönetim üzerindeki sıkıntıyı artırır. Yönetimin pişkinliği var, çekilecek gibi durmuyorlar. Geçmişte olsa muhalifler yönetimi sıkıştırırdı ancak şu anda öyle bir muhalef de görünmüyor "
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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