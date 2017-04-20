 Otelde sona gelindi – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Otelde sona gelindi

    Otelde sona gelindi
    Aslan'ın Mecidiyeköy'deki arazisine yapılan otelin uzun süredir bitirilememesi eleştiri konusu olmuştu. Başkan 'in bizzat el atmasıyla işlemler hızlandı. Cephe giydirme tamamlandı. Yaza bitirilmesi bekleniyor. Dursun Özbek, genel kurullarda bu projeden sarı-kırmızılı kulübe düzenli şekilde bir gelir geleceğini ifade etmişti.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:13
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