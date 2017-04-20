Otelde sona gelindi
Aslan'ın Mecidiyeköy'deki arazisine yapılan otelin uzun süredir bitirilememesi eleştiri konusu olmuştu. Başkan Dursun Özbek'in bizzat el atmasıyla işlemler hızlandı. Cephe giydirme tamamlandı. Yaza bitirilmesi bekleniyor. Dursun Özbek, genel kurullarda bu projeden sarı-kırmızılı kulübe düzenli şekilde bir gelir geleceğini ifade etmişti.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
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Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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