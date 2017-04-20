 Kemik sesleri – Fotomaç – 20 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kemik sesleri

    Kemik sesleri
    Cimbom, sezonu kurtarma maçı olarak gördüğü Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda 3'e 3 topa sahip olma ve baskı çalışmaları yapıldı. 11'e 11 taktik maçında ise hırs küpü futbolcuların mücadelelerinden kemik sesleri yükseldi.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:17
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kemik sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.