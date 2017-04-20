Cimbom, sezonu kurtarma maçı olarak gördüğü Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda 3'e 3 topa sahip olma ve baskı çalışmaları yapıldı. 11'e 11 taktik maçında ise hırs küpü futbolcuların mücadelelerinden kemik sesleri yükseldi.