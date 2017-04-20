 G.Saray’a daha uygun! – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    G.Saray’a daha uygun!

    G.Saray’a daha uygun!

    Ruslar, Lucescu’yu tartışırken Cimbom’u adres gösterdi.

    'nun G.Saray'da CEO'luk görevini yürüteceği ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken konuyla ilgili bir yorum da Rusya'dan geldi. Luce'nin Zenit'te başarısız olmasını masaya yatıran Sport Express'ten Sergei Zimmerman, "Lucescu'nun burada başarılı olmasının nedeni teknik direktörlük değil de futbol başkanı gibi çalışması... İdmanları Alex (Yardımcısı) yönetiyor. Takımın 11'ini Alex yapıyor. Lucescu ise sürekli olarak planlamadan ve programlamadan bahsederek Başkan'la görüşüyor. Belki de kendi mantalitesine Türkiye daha uygun olacaktır" ifadesini kullandı.

    DOSTLARI İLE HER ZAMAN GÖRÜŞÜYOR
    Mircea Lucescu, iddialarıyla ilgili sessizliğini korurken Rumen teknik adamın menajeri Arkady Zaporozhan'a ulaştık. Zaporozhan, Lucescu'nun sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştüğü iddialarını sormamız üzerine, "Lucescu bir teknik adam. Hatta dünyanın en iyilerinden... İsminin anılması normal... Dostlarıyla sohbetler etmesi de çok normal. Türkiye'den dostlarıyla yaptığı her sohbet transfer görüşmesi olmak zorunda mı? Bunu anlamıyorum" cevabını verdi.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:30
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