G.Saray’a daha uygun!
Ruslar, Lucescu’yu tartışırken Cimbom’u adres gösterdi.
Mircea Lucescu'nun G.Saray'da CEO'luk görevini yürüteceği ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken konuyla ilgili bir yorum da Rusya'dan geldi. Luce'nin Zenit'te başarısız olmasını masaya yatıran Sport Express'ten Sergei Zimmerman, "Lucescu'nun burada başarılı olmasının nedeni teknik direktörlük değil de futbol başkanı gibi çalışması... İdmanları Alex (Yardımcısı) yönetiyor. Takımın 11'ini Alex yapıyor. Lucescu ise sürekli olarak planlamadan ve programlamadan bahsederek Başkan'la görüşüyor. Belki de kendi mantalitesine Türkiye daha uygun olacaktır" ifadesini kullandı.
DOSTLARI İLE HER ZAMAN GÖRÜŞÜYOR
Mircea Lucescu, Galatasaray iddialarıyla ilgili sessizliğini korurken Rumen teknik adamın menajeri Arkady Zaporozhan'a ulaştık. Zaporozhan, Lucescu'nun sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştüğü iddialarını sormamız üzerine, "Lucescu bir teknik adam. Hatta dünyanın en iyilerinden... İsminin anılması normal... Dostlarıyla sohbetler etmesi de çok normal. Türkiye'den dostlarıyla yaptığı her sohbet transfer görüşmesi olmak zorunda mı? Bunu anlamıyorum" cevabını verdi.
DOSTLARI İLE HER ZAMAN GÖRÜŞÜYOR
Mircea Lucescu, Galatasaray iddialarıyla ilgili sessizliğini korurken Rumen teknik adamın menajeri Arkady Zaporozhan'a ulaştık. Zaporozhan, Lucescu'nun sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştüğü iddialarını sormamız üzerine, "Lucescu bir teknik adam. Hatta dünyanın en iyilerinden... İsminin anılması normal... Dostlarıyla sohbetler etmesi de çok normal. Türkiye'den dostlarıyla yaptığı her sohbet transfer görüşmesi olmak zorunda mı? Bunu anlamıyorum" cevabını verdi.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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