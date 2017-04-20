 G.Saray efsanesine silahlı saldırı! – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    G.Saray efsanesine silahlı saldırı!

    G.Saray efsanesine silahlı saldırı!

    ve Kolombiya Milli Takımı'nın eski kalecisi , Bogota'da silahlı soyguncuların hedefi oldu.

    'da oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Kolombiyalı kaleci , Kolombiya'nın başkenti Bogota'da silahlı soyguncularla karşı karşıya kaldı.

    Bir spor mağazasında yaşanan olayı Mondragon şu sözlerle anlattı:

    "Bir kişi silahıyla üzerime geldi ve kolumdaki saati ona vermem gerektiğini söyledi. Saatimi ona vermezsem beni vuracağını da söyledi. Ben de kolumdaki saati çıkarıp ona verdim. Hırsız saati alıp hemen kaçtı. Mağaza dışında da 3 kişi onu bekliyordu. Kolombiya'nın sözde en seçkin bölgesindeyiz ancak bu tarz olayların olması endişe verici bir durum."

    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:23
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