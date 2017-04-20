G.Saray efsanesine silahlı saldırı!
Galatasaray ve Kolombiya Milli Takımı'nın eski kalecisi Faryd Mondragon, Bogota'da silahlı soyguncuların hedefi oldu.
Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Kolombiyalı kaleci Faryd Mondragon, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da silahlı soyguncularla karşı karşıya kaldı.
Bir spor mağazasında yaşanan olayı Mondragon şu sözlerle anlattı:
"Bir kişi silahıyla üzerime geldi ve kolumdaki saati ona vermem gerektiğini söyledi. Saatimi ona vermezsem beni vuracağını da söyledi. Ben de kolumdaki saati çıkarıp ona verdim. Hırsız saati alıp hemen kaçtı. Mağaza dışında da 3 kişi onu bekliyordu. Kolombiya'nın sözde en seçkin bölgesindeyiz ancak bu tarz olayların olması endişe verici bir durum."
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:23
- Burası Arena buradan çıkış yok
Toplam 13
Yorum
marasli yeneklerini sanetmiyorum
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 8
Yorum
Hagi Biz eski takimi reali korkuturan sanpiyonlar ligi de adini duyan gsbiraz urpen o takimi istiyoruz kosmak deyil futbol sadece futbol akil
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 8
Yorum
Hagi Basah sehir macinda kalirsa geleceyini gostrdi takimin 5lig gibi takim istiyors yonetim tudor kalsin ama biz traftar gs avrupada korkus gorm
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