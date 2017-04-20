Galatasaray derbiye konsantre
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Sarı-kırmızılılarda derbi hazırlıkları sürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra topa sahip olma çalışmaları gerçekleştiren oyuncular, ana bölüm öncesinde interval koşu yaptı. Antrenman ana bölümünde ise iki ceza sahası arasında 11'e 11 çift kale maç gerçekleştirildi.
Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'a saldırı
Toplam 2
Yorum
FATSA KARTALİZMA HAYIRDIR SEN GEL ONU BİDE SAMSUNLUNUN YÜZÜNE SÖYLE ÖYLE KARADENİZLİLERİN ARKASINDAN KONUŞMA
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA ZATEN FB FOVARIYDI SIMDI GARANTI OLDU , ANLASILAN BASAKSEHIRE IKINCILIK YOK
- Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 7
Yorum
bjkli kacıncı fb maçına atanışı bu adamın? baska hakem mi kalmadı? gs ın bu maçı kazanma şansı yok bence...
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