 Galatasaray derbiye konsantre – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    derbiye konsantre

    Galatasaray derbiye konsantre

    , Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    Sarı-kırmızılılarda derbi hazırlıkları sürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra topa sahip olma çalışmaları gerçekleştiren oyuncular, ana bölüm öncesinde interval koşu yaptı. Antrenman ana bölümünde ise iki ceza sahası arasında 11'e 11 çift kale maç gerçekleştirildi.

    , karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:27
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