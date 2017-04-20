 Florya’ya yolladılar – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Florya’ya yolladılar

    Florya’ya yolladılar
    G.Saray'ın Gianni Imbula'yı takibe alması, Fransız ve İngiliz basını tarafından ilgiyle karşılandı. İngiliz The Sentinel gazetesi, Stoke City'nin Fransız oyuncusunu piyasasını canlandırmak için G.Saray'a kiralayabileceğini yazdı. The Sentinel'in haberini değerlendiren Bein Sports ise, "İmbula için İstanbul ilgi çekici bir durak olacak" diye duyurdu.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:21
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