Florya’ya yolladılar
G.Saray'ın Gianni Imbula'yı takibe alması, Fransız ve İngiliz basını tarafından ilgiyle karşılandı. İngiliz The Sentinel gazetesi, Stoke City'nin Fransız oyuncusunu piyasasını canlandırmak için G.Saray'a kiralayabileceğini yazdı. The Sentinel'in haberini değerlendiren Bein Sports ise, "İmbula için İstanbul ilgi çekici bir durak olacak" diye duyurdu.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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