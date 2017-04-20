El yakıyor

G.Saray'ın Lucas Leiva'yı listesine yeniden aldığı ifade edilse de rakamlar bu transferin pek de mümkün olmadığını ortaya koydu. Liverpool'dan yılda yaklaşık 3 milyon 100 bin sterlin kazanan Brezilyalı oyuncunun, aynı rakamı istemesinin büyük engel olduğu belirtildi.