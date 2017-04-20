 El yakıyor – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    El yakıyor

    El yakıyor
    G.Saray'ın Lucas Leiva'yı listesine yeniden aldığı ifade edilse de rakamlar bu transferin pek de mümkün olmadığını ortaya koydu. Liverpool'dan yılda yaklaşık 3 milyon 100 bin sterlin kazanan Brezilyalı oyuncunun, aynı rakamı istemesinin büyük engel olduğu belirtildi.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:23
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