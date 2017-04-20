El ele verdiler
Florya’da bir mangal partisi düzenleyen Başkan Özbek, son dönemde kamplara ayrıldığı ileri sürülen futbolcuları el ele tutuşmalarını sağladı.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi kenetlendi. Sarı-kırmızılı ekibin dün sabah yaptığı idman sonrasında başkan Dursun Özbek, Florya'da futbolculara mangal partisi düzenledi. Son derece keyifli ortamda geçen davette Özbek futbolculara hitaben, "Bana son derece pozitif enerji verdiniz. İstekli ve arzulu oluşunuz beni son derece mutlu etti. İnşallah Fenerbahçe maçını kazanacaksınız ve hepimizi sevindireceksiniz" dedi.
Başkan Özbek, yaptığı bu kısa konuşmanın ardından tüm futbolcuları yanına çağırarak, galibiyet sözü aldı ve futbolcularla birlikte el ele tutuşarak, "Cim bom bom" diye tezahürat yaptı. Başkan Dursun Özbek'in sıcak yaklaşımı tüm futbolcuları memnun etti.
NUSRET POLDİ!
Galatasaraylı futbolcular, uzun bir aradan sonra birlik beraberlik görüntüleri verirken et kokularının buram buram Florya'yı sardığı keyifli mangal partisinde ünü dünyaya yayılan Nusret'in de kulakları çınlatıldı. Sarı-kırmızılı ekibin sempatik ismi Podolski, Nusret'in fenomen olan 'tuz atma' taklidi ile oyuncuları kırdı geçirdi.
BRUMA: TAKIM RUHU
Böyle bir organizasyon bize ekstra bir motivasyon veriyor. Takım ve arkadaşlık ruhuyla maça hazırlanıyoruz. Başkanımıza bize verdiği destek için de ayrıca teşekkür ediyorum.
SABRİ: HEYECAN VERİCİ
Fenerbahçe maçları hep heyecan ve rekabet dolu. Amacımız taraftarımızın coşkulu desteğiyle maçı kazanıp ligi en üst sıralarda tamamlamak. Zor maç olacak ama çok iyi çalışıyoruz. Oynayan oynamayan hepimiz bir olarak maçı kazanacağız."
SELÇUK: KAZANACAĞIZ
Fenerbahçe maçının öneminin tüm takım olarak bilincindeyiz. Başkanımızın kulüp sorunlarıyla büyük mücadele verdiğinin de farkındayız. Pazar günü için tek isteğim, taraftarımızın maçta bizi yalnız bırakmayıp, sonuna kadar desteklemesidir. İnşallah taraftarımızın desteğiyle maçı kazanacağız."
MUSLERA: DESTEK ŞART
Biz hep birbirimize destek veren bir grubuz. Burada önemli, güzel bir organizasyonla bir araya geldik. Derbilerin havası farklı olur. Bu önemli derbide taraftarımıza çok ihtiyacımız var. İlk dakikadan son ana kadar onların desteğini hissetmek istiyoruz. Onların desteğiyle kendimizi daha iyi hissediyoruz"
Başkan Özbek, yaptığı bu kısa konuşmanın ardından tüm futbolcuları yanına çağırarak, galibiyet sözü aldı ve futbolcularla birlikte el ele tutuşarak, "Cim bom bom" diye tezahürat yaptı. Başkan Dursun Özbek'in sıcak yaklaşımı tüm futbolcuları memnun etti.
NUSRET POLDİ!
Galatasaraylı futbolcular, uzun bir aradan sonra birlik beraberlik görüntüleri verirken et kokularının buram buram Florya'yı sardığı keyifli mangal partisinde ünü dünyaya yayılan Nusret'in de kulakları çınlatıldı. Sarı-kırmızılı ekibin sempatik ismi Podolski, Nusret'in fenomen olan 'tuz atma' taklidi ile oyuncuları kırdı geçirdi.
BRUMA: TAKIM RUHU
Böyle bir organizasyon bize ekstra bir motivasyon veriyor. Takım ve arkadaşlık ruhuyla maça hazırlanıyoruz. Başkanımıza bize verdiği destek için de ayrıca teşekkür ediyorum.
SABRİ: HEYECAN VERİCİ
Fenerbahçe maçları hep heyecan ve rekabet dolu. Amacımız taraftarımızın coşkulu desteğiyle maçı kazanıp ligi en üst sıralarda tamamlamak. Zor maç olacak ama çok iyi çalışıyoruz. Oynayan oynamayan hepimiz bir olarak maçı kazanacağız."
SELÇUK: KAZANACAĞIZ
Fenerbahçe maçının öneminin tüm takım olarak bilincindeyiz. Başkanımızın kulüp sorunlarıyla büyük mücadele verdiğinin de farkındayız. Pazar günü için tek isteğim, taraftarımızın maçta bizi yalnız bırakmayıp, sonuna kadar desteklemesidir. İnşallah taraftarımızın desteğiyle maçı kazanacağız."
MUSLERA: DESTEK ŞART
Biz hep birbirimize destek veren bir grubuz. Burada önemli, güzel bir organizasyonla bir araya geldik. Derbilerin havası farklı olur. Bu önemli derbide taraftarımıza çok ihtiyacımız var. İlk dakikadan son ana kadar onların desteğini hissetmek istiyoruz. Onların desteğiyle kendimizi daha iyi hissediyoruz"
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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