Çıkın alın bu maçı
Futbolculuk döneminde Hajduk Split ve Juve formasıyla birçok kritik derbiye çıkan Hırvat hoca 11’ini değiştiriyor. Kariyerlerinde sayısız dev maç oynayan Wesley Sneijder, Podolski ve De Jong Fenerbahçe'ye karşı sahada olacak.
Aslan'da teknik direktör İgor Tudor antrenman performanslarını beğenmediği Wesley Sneijder, Lukas Podolski ve Nigel de Jong üçlüsünü Başakşehir karşılaşmasında yedek bırakmıştı. 3-0'dan sonra Wes ve Poldi'yi sahaya sürmesi ise eleştirilmişti. 4-0'lık bozgunun ardından kısa sürede kredisini tüketen Hırvat çalıştırıcı Fenebahçe derbisi öncesi kritik bir karar aldı. Futbolculuk kariyerinde Hajjuk Split ve Juventus formasıyla birçok derbi oynayan 39 yaşındaki çalıştırıcı bu maçların önemini bilen 3 yıldızını sahaya sürecek.
ÜÇÜYLE DE TEK TEK GÖRÜŞME YAPTI
Igor Tudor, kariyerlerinde sayısız derbi oynayan Sneijder, Podolski ve De Jong'u Fenerbahçe'ye karşı birlikte kullanmayı planlıyor. Hırvat çalıştırıcı böylece rakibin olası psikolojik yıpratmalarını 3 yıldızın büyük tecrübesiyle kırmayı planlıyor. Futbolcularıyla görüşen Tudor'un "Bu maçları nasıl oynayacağınızı gayet iyi biliyorsunuz. Çıkın bu maçı hepimiz için alın" dediği öğrenildi. Josue, Eren ve Rodrigues kulübeye gelecek. Yerlerine 'derbi kurdu' yıldızlar sahada olacak. Tudor maçın gidişatına göre Eren Derdiyok ve Josue'yi hamle oyuncusu olarak kullanacak.
ÜÇÜYLE DE TEK TEK GÖRÜŞME YAPTI
Igor Tudor, kariyerlerinde sayısız derbi oynayan Sneijder, Podolski ve De Jong'u Fenerbahçe'ye karşı birlikte kullanmayı planlıyor. Hırvat çalıştırıcı böylece rakibin olası psikolojik yıpratmalarını 3 yıldızın büyük tecrübesiyle kırmayı planlıyor. Futbolcularıyla görüşen Tudor'un "Bu maçları nasıl oynayacağınızı gayet iyi biliyorsunuz. Çıkın bu maçı hepimiz için alın" dediği öğrenildi. Josue, Eren ve Rodrigues kulübeye gelecek. Yerlerine 'derbi kurdu' yıldızlar sahada olacak. Tudor maçın gidişatına göre Eren Derdiyok ve Josue'yi hamle oyuncusu olarak kullanacak.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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