 Çıkın alın bu maçı – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Çıkın alın bu maçı

    Çıkın alın bu maçı

    Futbolculuk döneminde Hajduk Split ve Juve formasıyla birçok kritik derbiye çıkan Hırvat hoca 11’ini değiştiriyor. Kariyerlerinde sayısız dev maç oynayan Wesley Sneijder, Podolski ve De Jong Fenerbahçe'ye karşı sahada olacak.

    Aslan'da teknik direktör İgor Tudor antrenman performanslarını beğenmediği Wesley Sneijder, Lukas Podolski ve Nigel de Jong üçlüsünü Başakşehir karşılaşmasında yedek bırakmıştı. 3-0'dan sonra Wes ve Poldi'yi sahaya sürmesi ise eleştirilmişti. 4-0'lık bozgunun ardından kısa sürede kredisini tüketen Hırvat çalıştırıcı Fenebahçe derbisi öncesi kritik bir karar aldı. Futbolculuk kariyerinde Hajjuk Split ve Juventus formasıyla birçok derbi oynayan 39 yaşındaki çalıştırıcı bu maçların önemini bilen 3 yıldızını sahaya sürecek.

    ÜÇÜYLE DE TEK TEK GÖRÜŞME YAPTI
    , kariyerlerinde sayısız derbi oynayan Sneijder, Podolski ve De Jong'u Fenerbahçe'ye karşı birlikte kullanmayı planlıyor. Hırvat çalıştırıcı böylece rakibin olası psikolojik yıpratmalarını 3 yıldızın büyük tecrübesiyle kırmayı planlıyor. Futbolcularıyla görüşen Tudor'un "Bu maçları nasıl oynayacağınızı gayet iyi biliyorsunuz. Çıkın bu maçı hepimiz için alın" dediği öğrenildi. Josue, Eren ve Rodrigues kulübeye gelecek. Yerlerine 'derbi kurdu' yıldızlar sahada olacak. Tudor maçın gidişatına göre Eren Derdiyok ve Josue'yi hamle oyuncusu olarak kullanacak.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:16
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