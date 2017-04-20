Bir adım önde
İtalyanlar, Galatasaray’ın Nice ve Napoli’ye göre Balotelli’ye daha yakın olduğunu yazdı.
İtalyan La Gazzetta Dello Sport, Nice taraftarının Mario Balotelli için çıldırdığını ancak Fransız ekibin, İtalyan yıldızı elinde tutma konusunda zorluklar yaşadığını yazdı. Şu an için Napoli ve G.Saray'ın Balotelli'ye Nice'ten çok daha yüksek maaşlar ödeyebileceği belirtilirken iki takımın devrede olmasının Fransız ekibin işini zorlaştırdığı ifade edildi. Balotelli konusunda, Napoli'nin en büyük sıkıntısı ise taraftarının bu transfere karşı çıkması... Buna karşılık sarı- kırmızılı taraftar ise Mario Balotelli'nin hasretle yolunu bekliyor.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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