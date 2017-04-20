 Bir adım önde – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Bir adım önde

    Bir adım önde

    İtalyanlar, ’ın Nice ve Napoli’ye göre Balotelli’ye daha yakın olduğunu yazdı.

    İtalyan La Gazzetta Dello Sport, Nice taraftarının Mario Balotelli için çıldırdığını ancak Fransız ekibin, İtalyan yıldızı elinde tutma konusunda zorluklar yaşadığını yazdı. Şu an için Napoli ve G.Saray'ın Balotelli'ye Nice'ten çok daha yüksek maaşlar ödeyebileceği belirtilirken iki takımın devrede olmasının Fransız ekibin işini zorlaştırdığı ifade edildi. Balotelli konusunda, Napoli'nin en büyük sıkıntısı ise taraftarının bu transfere karşı çıkması... Buna karşılık sarı- kırmızılı taraftar ise Mario Balotelli'nin hasretle yolunu bekliyor.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
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