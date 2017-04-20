Beraber çalışabiliriz
Tudor, “Gönderileceği” şeklindeki haberlerin doğru olmadığını söyledi. Yöneticilerin kendisini desteklediğini kaydeden Tudor, Lucescu haberleriyle ilgili ise “Kendisiyle de çalışabilirim. Benim için sorun yok” dedi.
Igor Tudor'un Galatasaray kariyeri Fenerbahçe derbisine endekslenirken her daim sarı-kırmızılı ekibin hoca adayları arasında yer alan Mircea Lucescu haberleri de patlamakta gecikmedi. Artık 71 yaşına gelen Rumen çalıştırıcının, Galatasaray'ın başına teknik adam olarak değil de CEO olarak gelmek istediği ifade edildi.
RAZVAN'I TACA ATTI
Bu gelişmenin ardından kötü sonuçların sürmesi halinde sezon sonunda gönderileceği iddia edilen İgor Tudor beklenmedik bir hamle yaptı. Tudor, Rumen teknik adamın, Galatasaray'a oğlu Yunanistan Ligi takımlarından Xanthi'yi çalıştıran Razvan Lucescu ile geleceği iddiaları üzerine bombayı patlattı.
Yunan Metro Sport'tan Costas Petrotos'un, "Türkler senin yerine Razvan'ı getirecek?" sorusuna, Hırvat teknik adam, "Böyle masallara inanmayın. Yöneticiler beni destekliyor. Anlaşmam 1.5 yıllık. Burada 1 yıl daha kalacağım. Ayrıca daha önce Frank (Arnese) ile çalışmıştım, şimdi de Lucescu ile pek tabii çalışabilirim. Yakın futbol kültürlerine sahibiz. Sorun yaşamayız" cevabını verdi.
Bu açıklama Tudor'u ayağının tozuyla göndermek istemeyen yönetimi memnun ettiği ifade edildi.
RAZVAN'I TACA ATTI
Bu gelişmenin ardından kötü sonuçların sürmesi halinde sezon sonunda gönderileceği iddia edilen İgor Tudor beklenmedik bir hamle yaptı. Tudor, Rumen teknik adamın, Galatasaray'a oğlu Yunanistan Ligi takımlarından Xanthi'yi çalıştıran Razvan Lucescu ile geleceği iddiaları üzerine bombayı patlattı.
Yunan Metro Sport'tan Costas Petrotos'un, "Türkler senin yerine Razvan'ı getirecek?" sorusuna, Hırvat teknik adam, "Böyle masallara inanmayın. Yöneticiler beni destekliyor. Anlaşmam 1.5 yıllık. Burada 1 yıl daha kalacağım. Ayrıca daha önce Frank (Arnese) ile çalışmıştım, şimdi de Lucescu ile pek tabii çalışabilirim. Yakın futbol kültürlerine sahibiz. Sorun yaşamayız" cevabını verdi.
Bu açıklama Tudor'u ayağının tozuyla göndermek istemeyen yönetimi memnun ettiği ifade edildi.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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