'Ya G.Saray ya beraberlik!'

Geçmişte Galatasaray ile Fenerbahçe maçının olduğu haftada futbolun değil, ülkeninbu derbi olurdu. Ancak pazar günkü büyük randevu öncesi bu sefer böyle bir hava yok. İki takımın da haftalar öncesinden şampiyonluk yarışınaderbinin heyecanını düşürürken nenebu derbi karşılaşmasını iple çekmiyor.Otoriteler; oyunlarını tutturamayan iki dev arasında ev sahibi avantajıyla'ı bir adım önde gösteriyor.Sadece adı 'dünya derbisi'... Ama Fenerbahçe de Galatasaray da ikincilik savaşı veriyor. İki takım da şampiyonluk yarışına haftalar öncesinden havlu atıp, ikinci sıradaki Başakşehir'in de uzağında kaldılar. Yani hedeften çok uzaklaştılar. Hedefi olmayan gemiye de hiçbir rüzgar yardım etmez. Tudor, Arena kozunu kullanarak Fenerbahçe'yi yenip, Başakşehir hezimetini unutturmak istiyor. Kaybederse sezon sonunu bile göremez. Advocaat ise stresten uzak. O, zaten sezon sonu gidiyor. Asıl hedefi Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu. Derbiden, Trabzonspor- Beşiktaş derbisindeki gibi üst düzey bir futbol beklemek. Galatasaray çok az farkla ağır basıyor. Ama Tudor; Sneijder ve Podolski'yi yedek bırakma gibi 'saçma bir tercih' yapmazsa... İki hocaya sesleniyorum:Korkaklar asla zafer kazanamaz. Şenol Güneş'i, Ersun Yanal'ı örnek alın. (Tüm Türkiye'ye şahane bir derbi izlettirdiler.)Ligde uzun yıllar sonra Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk iddiasından uzak bir derbi oynayacak. Bu derbive bu oyuncu grubunun son şansı. Kazanılmadığı takdirde Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Sahasında bu derbiyi kazanarak taraftarını bir nebze olsun mutlu etmek isteyecek. Fenerbahçe'den daha önce ayrılacağını açıklayan Dick Advocaat'ın kafasında gelecek planları var. Oyuncular da bunun farkında...Kötü ile daha kötü olanın mücadelesi olacak bu derbi. Fenerbahçe'nin derbideki silahları sınırlı. Sezon başından beri hücum gücü belli. Ancak Galatasaray'ın savunması da çok kolay pozisyon verebiliyor. Galatasaray saha avantajı ile agresif oynayacaktır. Bu da Fenerbahçe için bir şans olsa da bana göre bu maçtan bir galip çıkması pek de mümkün gözükmüyor.Bu derbide Galatasaray'ı kendifavori görüyorum. İki takım da iyi oynamıyor. Kötü oynuyor. Başarısız sezon geçiriyorlar.iki takıma da yaramaz. Galatasaray'da Wesley Sneijder oynarsa bu maçta fark yaratacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de de Jeremain Lens faktörü var.Yine kritik bir Galatasaray- Fenerbahçe derbisi oynanacak. Benim her zaman vurguladığım bütün dünyada da aynı olan kendi sahasında oynayan takımın mutlaka bir avantajı vardır düşüncesi. Yani Türk Telekom Arena'da Galatasaray avantajlı olacak. İki takımı da analiz ettiğimde her iki takımın da sezon boyunca saha içi düzenini oturtamadıklarını görüyoruz. Fenerbahçe'nin takım tertibi ve oyun düzeni belli. Galatasaray'da ise kadro tertibinde bir. Bana göre bu derbinin sonucunu Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor'un sahaya çıkaracağı 11 belirleyecektir.Kadıköy'de F.Bahçe'nin ciddi bir üstünlüğü var. Ancak 2011-12 sezonundan itibaren TT Arena'da Galatasaray'ın bir üstünlük kurduğunu söyleyebilirim. Play-off maçındaki yenilginin dışında G.Saray ezeli rakibine karşı evinde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazandı sadece bir beraberlik aldı. Bu süreçte Kadıköy'de 3 kez yenildi 3 kez de berabere kaldı. En önemlisi Kadıköy'de Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı. Bu derbi G.Saraylı oyuncular adınaolacak. Bu havadaki maçlara başta Sneijder, Muslera, Selçuk İnan, Podolski, Hakan Balta gibi oyuncular zihinsel olarak iyi hazırlanıyorlar. Başakşehir hezimetinden sonra Florya'da toplanan oyunculara bakarsak hepsi tecrübeli ve bu derbilerin havasını iyi bilen oyuncular. Başta Sneijder olmak üzere Galatasaraylı oyuncuların takım halinde taşın altına ellerini sokacaklarını ve derbiyi kazanacaklarını düşünüyorum.Bu derbiyi belirleyecek olan taraf Galatasaray olacaktır. Çünkü F.Bahçe'nin nasıl çıkacağı, nasıl oynalyacağı çok belli. Lens'in biraz da Alper'in performansı ile sonuç almaya çalışan bu oyun sistemini rakipleri kolaylıkla durdurabilir hale geldi. Özellikle Lens'i durduran Alper'i yavaşlatan takımlar Fenerahçe'den puan alıyorlar. G.Saray'ın hangi 11, hangi sistemle, hangi anlayış ve oyuncu ile sahaya çıkacağı belli değil. Tudor'un tercihleri bunu belirleyecek. Tudor kazanmak için üst düzey maçları oynama becerisi olanveile oyuna başlaması gerekiyor. Kendi saha ve seyircisi önünde bu ikili ile başlarsa Galatasaray derbinin favorisi olur.Hayatımda ilk kez bir G.Saray-F.Bahçe derbisinin, spor gündeminde ilk sırayı işgal etmediğine tanıklık ediyorum. Ülkede herkes Beşiktaş'ın Lyon ile oynayacağı rövanşı konuşuyor. Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 3-4 biten mücadelesiyse herkese göre "yılın en iyi maçı" unvanına layık görüldü. Sadece bu iki bilgi, pazar günü oynanacak derbinin önemini ortaya koyuyor. Beraberliğin kimseyi üzmeyeceğini ve en güçlü olasılık olduğunu düşünüyorum.Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum.. İgor Tudor'un teknik direktör kariyerinde Galatasaray'da devam etmesi için son şansı, takımda kalma adına bir çok futbolcu için bu maç son şansları. Bu son şansların Galatasaray için ateşleyici faktör olacağını düşünüyorum. Aksi durumda G.Saray'da. Bu nedenle çok daha farklı konsantre olacak olan Galatasaray, her ne kadar kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'yi düşünsem de derbiyi kazanacaktır.