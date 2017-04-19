'Ya G.Saray ya beraberlik!'
Futbol otoriteleri Galatasaray-Fenerbahçe derbisini FOTOMAÇ'a yorumladı. Bu pazar hep söylendiği şekilde Türkiye'nin en büyük derbisi oynanacak. Ancak G.Saray-F.Bahçe maçı konuşulmuyor bile. Biz adı büyük ancak şu an gündeme dahi giremeyen dev maçı usta isimlere sorduk. Ortak kanı iki ekibin birbirine karşı hiçbir üstünlüğü olmaması.
Geçmişte Galatasaray ile Fenerbahçe maçının olduğu haftada futbolun değil, ülkenin 1 numaralı gündem maddesi bu derbi olurdu. Ancak pazar günkü büyük randevu öncesi bu sefer böyle bir hava yok. İki takımın da haftalar öncesinden şampiyonluk yarışına havlu atması derbinin heyecanını düşürürken ne Cimbomlusu ne Fenerlisi bu derbi karşılaşmasını iple çekmiyor.
EV SAHİBİ OLMASI TEK ŞANSI
Otoriteler; oyunlarını tutturamayan iki dev arasında ev sahibi avantajıyla Galatasaray'ı bir adım önde gösteriyor.
GÜNEŞ'İ ÖRNEK ALIN! | ZEKİ UZUNDURUKAN
Sadece adı 'dünya derbisi'... Ama Fenerbahçe de Galatasaray da ikincilik savaşı veriyor. İki takım da şampiyonluk yarışına haftalar öncesinden havlu atıp, ikinci sıradaki Başakşehir'in de uzağında kaldılar. Yani hedeften çok uzaklaştılar. Hedefi olmayan gemiye de hiçbir rüzgar yardım etmez. Tudor, Arena kozunu kullanarak Fenerbahçe'yi yenip, Başakşehir hezimetini unutturmak istiyor. Kaybederse sezon sonunu bile göremez. Advocaat ise stresten uzak. O, zaten sezon sonu gidiyor. Asıl hedefi Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu. Derbiden, Trabzonspor- Beşiktaş derbisindeki gibi üst düzey bir futbol beklemek hayalcilik olur. Galatasaray çok az farkla ağır basıyor. Ama Tudor; Sneijder ve Podolski'yi yedek bırakma gibi 'saçma bir tercih' yapmazsa... İki hocaya sesleniyorum: Korkmayın, cesur olun! Korkaklar asla zafer kazanamaz. Şenol Güneş'i, Ersun Yanal'ı örnek alın. (Tüm Türkiye'ye şahane bir derbi izlettirdiler.)
GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE | ERTEM ŞENER
Ligde uzun yıllar sonra Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk iddiasından uzak bir derbi oynayacak. Bu derbi Tudor ve bu oyuncu grubunun son şansı. Kazanılmadığı takdirde Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Sahasında bu derbiyi kazanarak taraftarını bir nebze olsun mutlu etmek isteyecek. Fenerbahçe'den daha önce ayrılacağını açıklayan Dick Advocaat'ın kafasında gelecek planları var. Oyuncular da bunun farkında...
BU DERBİDE GALİP ÇIKMAZ! | GÜRCAN BİLGİÇ
Kötü ile daha kötü olanın mücadelesi olacak bu derbi. Fenerbahçe'nin derbideki silahları sınırlı. Sezon başından beri hücum gücü belli. Ancak Galatasaray'ın savunması da çok kolay pozisyon verebiliyor. Galatasaray saha avantajı ile agresif oynayacaktır. Bu da Fenerbahçe için bir şans olsa da bana göre bu maçtan bir galip çıkması pek de mümkün gözükmüyor.
FAVORİ GALATASARAY | EVREN TURHAN
Bu derbide Galatasaray'ı kendi sahasında oynadığı için favori görüyorum. İki takım da iyi oynamıyor. Kötü oynuyor. Başarısız sezon geçiriyorlar. Beraberlik iki takıma da yaramaz. Galatasaray'da Wesley Sneijder oynarsa bu maçta fark yaratacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de de Jeremain Lens faktörü var.
TUDOR BELİRLEYECEK | ÖMER ÜRÜNDÜL
Yine kritik bir Galatasaray- Fenerbahçe derbisi oynanacak. Benim her zaman vurguladığım bütün dünyada da aynı olan kendi sahasında oynayan takımın mutlaka bir avantajı vardır düşüncesi. Yani Türk Telekom Arena'da Galatasaray avantajlı olacak. İki takımı da analiz ettiğimde her iki takımın da sezon boyunca saha içi düzenini oturtamadıklarını görüyoruz. Fenerbahçe'nin takım tertibi ve oyun düzeni belli. Galatasaray'da ise kadro tertibinde bir belirsizlik var. Bana göre bu derbinin sonucunu Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor'un sahaya çıkaracağı 11 belirleyecektir.
DERBİ G.SARAY'IN | LEVENT TÜZEMEN
Kadıköy'de F.Bahçe'nin ciddi bir üstünlüğü var. Ancak 2011-12 sezonundan itibaren TT Arena'da Galatasaray'ın bir üstünlük kurduğunu söyleyebilirim. Play-off maçındaki yenilginin dışında G.Saray ezeli rakibine karşı evinde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazandı sadece bir beraberlik aldı. Bu süreçte Kadıköy'de 3 kez yenildi 3 kez de berabere kaldı. En önemlisi Kadıköy'de Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı. Bu derbi G.Saraylı oyuncular adına 'sezon finali' olacak. Bu havadaki maçlara başta Sneijder, Muslera, Selçuk İnan, Podolski, Hakan Balta gibi oyuncular zihinsel olarak iyi hazırlanıyorlar. Başakşehir hezimetinden sonra Florya'da toplanan oyunculara bakarsak hepsi tecrübeli ve bu derbilerin havasını iyi bilen oyuncular. Başta Sneijder olmak üzere Galatasaraylı oyuncuların takım halinde taşın altına ellerini sokacaklarını ve derbiyi kazanacaklarını düşünüyorum.
TUDOR'UN TERCİHLERİ... | SERKAN REÇBER
Bu derbiyi belirleyecek olan taraf Galatasaray olacaktır. Çünkü F.Bahçe'nin nasıl çıkacağı, nasıl oynalyacağı çok belli. Lens'in biraz da Alper'in performansı ile sonuç almaya çalışan bu oyun sistemini rakipleri kolaylıkla durdurabilir hale geldi. Özellikle Lens'i durduran Alper'i yavaşlatan takımlar Fenerahçe'den puan alıyorlar. G.Saray'ın hangi 11, hangi sistemle, hangi anlayış ve oyuncu ile sahaya çıkacağı belli değil. Tudor'un tercihleri bunu belirleyecek. Tudor kazanmak için üst düzey maçları oynama becerisi olan Sneijder ve Podolski ile oyuna başlaması gerekiyor. Kendi saha ve seyircisi önünde bu ikili ile başlarsa Galatasaray derbinin favorisi olur.
BERABERLİK KİMSEYİ ÜZMEZ! | SERKAN KORKMAZ
Hayatımda ilk kez bir G.Saray-F.Bahçe derbisinin, spor gündeminde ilk sırayı işgal etmediğine tanıklık ediyorum. Ülkede herkes Beşiktaş'ın Lyon ile oynayacağı rövanşı konuşuyor. Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 3-4 biten mücadelesiyse herkese göre "yılın en iyi maçı" unvanına layık görüldü. Sadece bu iki bilgi, pazar günü oynanacak derbinin önemini ortaya koyuyor. Beraberliğin kimseyi üzmeyeceğini ve en güçlü olasılık olduğunu düşünüyorum.
GALATASARAY KAZANIR | ALP PEHLİVAN
Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Çünkü G.Saray'ın son şansı. İgor Tudor'un teknik direktör kariyerinde Galatasaray'da devam etmesi için son şansı, takımda kalma adına bir çok futbolcu için bu maç son şansları. Bu son şansların Galatasaray için ateşleyici faktör olacağını düşünüyorum. Aksi durumda G.Saray'da birçok taş yerinden oynayacak. Bu nedenle çok daha farklı konsantre olacak olan Galatasaray, her ne kadar kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'yi düşünsem de derbiyi kazanacaktır.
EV SAHİBİ OLMASI TEK ŞANSI
Otoriteler; oyunlarını tutturamayan iki dev arasında ev sahibi avantajıyla Galatasaray'ı bir adım önde gösteriyor.
GÜNEŞ'İ ÖRNEK ALIN! | ZEKİ UZUNDURUKAN
Sadece adı 'dünya derbisi'... Ama Fenerbahçe de Galatasaray da ikincilik savaşı veriyor. İki takım da şampiyonluk yarışına haftalar öncesinden havlu atıp, ikinci sıradaki Başakşehir'in de uzağında kaldılar. Yani hedeften çok uzaklaştılar. Hedefi olmayan gemiye de hiçbir rüzgar yardım etmez. Tudor, Arena kozunu kullanarak Fenerbahçe'yi yenip, Başakşehir hezimetini unutturmak istiyor. Kaybederse sezon sonunu bile göremez. Advocaat ise stresten uzak. O, zaten sezon sonu gidiyor. Asıl hedefi Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu. Derbiden, Trabzonspor- Beşiktaş derbisindeki gibi üst düzey bir futbol beklemek hayalcilik olur. Galatasaray çok az farkla ağır basıyor. Ama Tudor; Sneijder ve Podolski'yi yedek bırakma gibi 'saçma bir tercih' yapmazsa... İki hocaya sesleniyorum: Korkmayın, cesur olun! Korkaklar asla zafer kazanamaz. Şenol Güneş'i, Ersun Yanal'ı örnek alın. (Tüm Türkiye'ye şahane bir derbi izlettirdiler.)
GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE | ERTEM ŞENER
Ligde uzun yıllar sonra Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk iddiasından uzak bir derbi oynayacak. Bu derbi Tudor ve bu oyuncu grubunun son şansı. Kazanılmadığı takdirde Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Sahasında bu derbiyi kazanarak taraftarını bir nebze olsun mutlu etmek isteyecek. Fenerbahçe'den daha önce ayrılacağını açıklayan Dick Advocaat'ın kafasında gelecek planları var. Oyuncular da bunun farkında...
BU DERBİDE GALİP ÇIKMAZ! | GÜRCAN BİLGİÇ
Kötü ile daha kötü olanın mücadelesi olacak bu derbi. Fenerbahçe'nin derbideki silahları sınırlı. Sezon başından beri hücum gücü belli. Ancak Galatasaray'ın savunması da çok kolay pozisyon verebiliyor. Galatasaray saha avantajı ile agresif oynayacaktır. Bu da Fenerbahçe için bir şans olsa da bana göre bu maçtan bir galip çıkması pek de mümkün gözükmüyor.
FAVORİ GALATASARAY | EVREN TURHAN
Bu derbide Galatasaray'ı kendi sahasında oynadığı için favori görüyorum. İki takım da iyi oynamıyor. Kötü oynuyor. Başarısız sezon geçiriyorlar. Beraberlik iki takıma da yaramaz. Galatasaray'da Wesley Sneijder oynarsa bu maçta fark yaratacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de de Jeremain Lens faktörü var.
TUDOR BELİRLEYECEK | ÖMER ÜRÜNDÜL
Yine kritik bir Galatasaray- Fenerbahçe derbisi oynanacak. Benim her zaman vurguladığım bütün dünyada da aynı olan kendi sahasında oynayan takımın mutlaka bir avantajı vardır düşüncesi. Yani Türk Telekom Arena'da Galatasaray avantajlı olacak. İki takımı da analiz ettiğimde her iki takımın da sezon boyunca saha içi düzenini oturtamadıklarını görüyoruz. Fenerbahçe'nin takım tertibi ve oyun düzeni belli. Galatasaray'da ise kadro tertibinde bir belirsizlik var. Bana göre bu derbinin sonucunu Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor'un sahaya çıkaracağı 11 belirleyecektir.
DERBİ G.SARAY'IN | LEVENT TÜZEMEN
Kadıköy'de F.Bahçe'nin ciddi bir üstünlüğü var. Ancak 2011-12 sezonundan itibaren TT Arena'da Galatasaray'ın bir üstünlük kurduğunu söyleyebilirim. Play-off maçındaki yenilginin dışında G.Saray ezeli rakibine karşı evinde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazandı sadece bir beraberlik aldı. Bu süreçte Kadıköy'de 3 kez yenildi 3 kez de berabere kaldı. En önemlisi Kadıköy'de Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı. Bu derbi G.Saraylı oyuncular adına 'sezon finali' olacak. Bu havadaki maçlara başta Sneijder, Muslera, Selçuk İnan, Podolski, Hakan Balta gibi oyuncular zihinsel olarak iyi hazırlanıyorlar. Başakşehir hezimetinden sonra Florya'da toplanan oyunculara bakarsak hepsi tecrübeli ve bu derbilerin havasını iyi bilen oyuncular. Başta Sneijder olmak üzere Galatasaraylı oyuncuların takım halinde taşın altına ellerini sokacaklarını ve derbiyi kazanacaklarını düşünüyorum.
TUDOR'UN TERCİHLERİ... | SERKAN REÇBER
Bu derbiyi belirleyecek olan taraf Galatasaray olacaktır. Çünkü F.Bahçe'nin nasıl çıkacağı, nasıl oynalyacağı çok belli. Lens'in biraz da Alper'in performansı ile sonuç almaya çalışan bu oyun sistemini rakipleri kolaylıkla durdurabilir hale geldi. Özellikle Lens'i durduran Alper'i yavaşlatan takımlar Fenerahçe'den puan alıyorlar. G.Saray'ın hangi 11, hangi sistemle, hangi anlayış ve oyuncu ile sahaya çıkacağı belli değil. Tudor'un tercihleri bunu belirleyecek. Tudor kazanmak için üst düzey maçları oynama becerisi olan Sneijder ve Podolski ile oyuna başlaması gerekiyor. Kendi saha ve seyircisi önünde bu ikili ile başlarsa Galatasaray derbinin favorisi olur.
BERABERLİK KİMSEYİ ÜZMEZ! | SERKAN KORKMAZ
Hayatımda ilk kez bir G.Saray-F.Bahçe derbisinin, spor gündeminde ilk sırayı işgal etmediğine tanıklık ediyorum. Ülkede herkes Beşiktaş'ın Lyon ile oynayacağı rövanşı konuşuyor. Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 3-4 biten mücadelesiyse herkese göre "yılın en iyi maçı" unvanına layık görüldü. Sadece bu iki bilgi, pazar günü oynanacak derbinin önemini ortaya koyuyor. Beraberliğin kimseyi üzmeyeceğini ve en güçlü olasılık olduğunu düşünüyorum.
GALATASARAY KAZANIR | ALP PEHLİVAN
Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Çünkü G.Saray'ın son şansı. İgor Tudor'un teknik direktör kariyerinde Galatasaray'da devam etmesi için son şansı, takımda kalma adına bir çok futbolcu için bu maç son şansları. Bu son şansların Galatasaray için ateşleyici faktör olacağını düşünüyorum. Aksi durumda G.Saray'da birçok taş yerinden oynayacak. Bu nedenle çok daha farklı konsantre olacak olan Galatasaray, her ne kadar kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'yi düşünsem de derbiyi kazanacaktır.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
'Ya G.Saray ya beraberlik!' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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