''Sakın tuzağa düşmeyin!''
Fenerbahçe derbisi öncesi teknik direktör Igor Tudor'dan Robin Van Persie uyarısı geldi.
Hırvat teknik adam, Hollandalı oyuncunun, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi yine kışkırtıcı tarafını kullanabileceğini oyuncularına anlatırken, "Sakın oyunlarına gelmeyin. Yapacağı çirkefliklerin tuzağına düşmeyin" uyarısında bulundu. Genç çalıştırıcı, defans oyuncularını da van Persie için uyarırken, "Bu tip oyuncular, hakem görmeden her türlü şeyi yapabilir. Dikkatli olun. Zorlu maçta eksik kalmamız aleyhimize olur" değerlendirmesini yaptı.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
''Sakın tuzağa düşmeyin!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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