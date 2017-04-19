 ''Sakın tuzağa düşmeyin!'' – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    ''Sakın tuzağa düşmeyin!''

    ''Sakın tuzağa düşmeyin!''

    derbisi öncesi teknik direktör 'dan uyarısı geldi.

    Hırvat teknik adam, Hollandalı oyuncunun, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi yine kışkırtıcı tarafını kullanabileceğini oyuncularına anlatırken, "Sakın oyunlarına gelmeyin. Yapacağı çirkefliklerin tuzağına düşmeyin" uyarısında bulundu. Genç çalıştırıcı, defans oyuncularını da van Persie için uyarırken, "Bu tip oyuncular, hakem görmeden her türlü şeyi yapabilir. Dikkatli olun. Zorlu maçta eksik kalmamız aleyhimize olur" değerlendirmesini yaptı.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:13
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