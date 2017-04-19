Rekor gelecek mi?
Pazar akşamı, Türk Telekom Arena'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da taraftarlar, yavaş da olsa biletlere ilgi göstermeye başladı.
Satılan bilet sayısının dün öğlen itibarı ile 20 bin rakamına ulaştığı belirtilirken sarı-kırmızılıların bu sezon kendilerine ait tribün rekorunu kırıp kıramayacağı merak ediliyor. Trabzonspor maçında 43 bin 71, Antalyaspor maçını ise 40 bin 812 kişi TT Arena'da izlerken Galatasaray bu sezon stadın tamamını hiç dolduramadı.
EN DÜŞÜK BİLET 107 TL
Galatasaray'da 17 bin kombineli taraftar bulunurken 2 bin 500 kişilik tribün de Fenerbahçelilere ayrılacak. 20 bin de bilet satıldığı düşünülürse şu an 39 bin 500 koltuk dolu görünüyor. Geriye 10 bin 500 kişilik yer kalırken fiyatları 107 ile 515 lira arasında değişen biletlerin satışı devam ediyor.
EN DÜŞÜK BİLET 107 TL
Galatasaray'da 17 bin kombineli taraftar bulunurken 2 bin 500 kişilik tribün de Fenerbahçelilere ayrılacak. 20 bin de bilet satıldığı düşünülürse şu an 39 bin 500 koltuk dolu görünüyor. Geriye 10 bin 500 kişilik yer kalırken fiyatları 107 ile 515 lira arasında değişen biletlerin satışı devam ediyor.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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