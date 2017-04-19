 Prim istemiyoruz! – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Prim istemiyoruz!

    Prim istemiyoruz!

    Oyuncular, “Alacaklarımız verilsin yeter” dedi.

    Maddi olarak henüz çıkar yol bulamayan yönetimi, Fenerbahçe derbisi için herhangi bir prim açıklamayı düşünmüyor. Daha da kötüsü 9 Şubat'tan beri futbolcuların hesaplarına para yatırılmadığı belirtiliyor. 23 Nisan'da oynanacak derbi öncesinde Başkan'ın verdiği tek söz ise alacaklarının bir kısmının yatırılması. Şubat, Mart ve Nisan alacakları içeride bulunan Galatasaraylı oyuncuların beklentisi alacaklarının tamamının kapatılması. Zaten oyuncular da derbi öncesi, "Prim beklemiyoruz. Alacaklarımız verilsin yeter" demekle yetiniyor.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:00
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