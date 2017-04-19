Prim istemiyoruz!
Oyuncular, “Alacaklarımız verilsin yeter” dedi.
Maddi olarak henüz çıkar yol bulamayan Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi için herhangi bir prim açıklamayı düşünmüyor. Daha da kötüsü 9 Şubat'tan beri futbolcuların hesaplarına para yatırılmadığı belirtiliyor. 23 Nisan'da oynanacak derbi öncesinde Başkan'ın verdiği tek söz ise alacaklarının bir kısmının yatırılması. Şubat, Mart ve Nisan alacakları içeride bulunan Galatasaraylı oyuncuların beklentisi alacaklarının tamamının kapatılması. Zaten oyuncular da derbi öncesi, "Prim beklemiyoruz. Alacaklarımız verilsin yeter" demekle yetiniyor.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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