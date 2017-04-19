Kaderi elinde

Başakşehir maçında çıkardığı 11'le tepki toplayan Igor Tudor, derbiyi kazanması halinde ise yeniden camianın gözüne girecek ve gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayacak. Yönetim de rahat bir nefes alıp, yeni sezon öncesi oluşan baskıyı üzerinden atmış olacak.