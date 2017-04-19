 Kaderi elinde – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Kaderi elinde

    Kaderi elinde
    Başakşehir maçında çıkardığı 11'le tepki toplayan Igor Tudor, derbiyi kazanması halinde ise yeniden camianın gözüne girecek ve gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayacak. netim de rahat bir nefes alıp, yeni sezon öncesi oluşan baskıyı üzerinden atmış olacak.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:43
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