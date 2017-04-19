Kaderi elinde
Başakşehir maçında çıkardığı 11'le tepki toplayan Igor Tudor, derbiyi kazanması halinde ise yeniden camianın gözüne girecek ve gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayacak. Yönetim de rahat bir nefes alıp, yeni sezon öncesi oluşan baskıyı üzerinden atmış olacak.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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