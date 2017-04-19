 İlk aday Aydınus – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    İlk aday Aydınus

    İlk aday Aydınus
    ile arasında önümüzdeki pazar Türk Telekom Arena'da oynanacak olan derbide Fırat Aydınus'un görev alacağı iddia edildi. Bu sezon ligin başarılı hakemlerinden birisi olarak göze batan Aydınus'un derbide görev yapmaya aday hakemler arasında ilk sırada yer aldığı son dakikada bir sürpriz çıkmazsa derbide düdük çalacağı öğrenildi.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:04
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