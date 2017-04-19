İlk aday Aydınus
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında önümüzdeki pazar Türk Telekom Arena'da oynanacak olan derbide Fırat Aydınus'un görev alacağı iddia edildi. Bu sezon ligin başarılı hakemlerinden birisi olarak göze batan Aydınus'un derbide görev yapmaya aday hakemler arasında ilk sırada yer aldığı son dakikada bir sürpriz çıkmazsa derbide düdük çalacağı öğrenildi.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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