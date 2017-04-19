G.Saray'da derbi hazırlıkları sürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, takım halinde yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra üçe üç topa sahip olma ve baskı çalışmaları yapıldı. Ana bölümde ise 11'e 11 iki takım halinde taktik çalışmaların üzerinde durulan bir çift kale maç gerçekleştirildi.
Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Tudor gibi olmasın'
Toplam 9
Yorum
fb GİT KENDİ TAKIMININ SAYFASINA YORUM YAP
- Real Madrid yarı finalde!
Toplam 6
Yorum
uefa maçta BAYERN İ doğrayanBİR hakem VE ofsaytan 2 gol atan bir star vardı.gs_fb nin hakemi böyle bir maç yönetse hakemliği biterdi
- Lyon taraftarı maça gelmeyecek
Toplam 2
Yorum
Blackeagle7803 Amin. inşallah turu atlayan taraf biz oluruz.
G.Saray'da derbi hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.