 G.Saray'da derbi hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    G.Saray'da derbi hazırlıkları sürdü

    G.Saray'da derbi hazırlıkları sürdü

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, takım halinde yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra üçe üç topa sahip olma ve baskı çalışmaları yapıldı. Ana bölümde ise 11'e 11 iki takım halinde taktik çalışmaların üzerinde durulan bir çift kale maç gerçekleştirildi.

    Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:10
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