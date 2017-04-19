Gennaro Çizme’den teklif bekliyor!
Galatasaray'ın orta sahaya transfer etmeyi düşündüğü Davide Di Gennaro, sarı-kırmızılılara 'evet' dedi. Ancak 28 yaşındaki oyuncu resmi bir kağıt imzalamaya şu aşamada sıcak bakmıyor. Çünkü son ana kadar İtalya içinden resmi bir teklif bekliyor.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
Gennaro Çizme’den teklif bekliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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