 Gennaro Çizme’den teklif bekliyor! – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Gennaro Çizme’den teklif bekliyor!

    Gennaro Çizme’den teklif bekliyor!
    'ın orta sahaya transfer etmeyi düşündüğü , sarı-kırmızılılara 'evet' dedi. Ancak 28 yaşındaki oyuncu resmi bir kağıt imzalamaya şu aşamada sıcak bakmıyor. Çünkü son ana kadar İtalya içinden resmi bir teklif bekliyor.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:05
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