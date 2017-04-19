Galatasaray'dan flaş açıklama
Galatasaray, kulübün ve teknik kadronun izni olmadan WNBA takımlarından Chicago SKY'ın hazırlık kampına katılan kadın basketbolcu Yvonne Anderson'a maddi manevi tazminat davası açılacağını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kadın Basketbol Takımımızın sporcusu Yvonne Anderson, kulübümüzün ve teknik kadromuzun izni olmaksızın, WNBA takımlarından Chicago SKY'ın hazırlık kampına katılmak üzere bugün itibariyle Amerika'ya gitmiştir.
Kulübümüzle kontratı devam etmekte olan sporcunun bugün oynanacak son lig maçında ve daha önemlisi play-off çeyrek final serisinde görev yapmayacak olması en başta profesyonelliğe yakışmayacak bir tutumdur. En başta da takım arkadaşlarına ve camiamıza karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır.
Sporun ruhundan ve etik anlayışından uzak bu kabul edilemez tavır sebebiyle oyuncuya hem maddi hem manevi tazminat davası açılacaktır."
"Kadın Basketbol Takımımızın sporcusu Yvonne Anderson, kulübümüzün ve teknik kadromuzun izni olmaksızın, WNBA takımlarından Chicago SKY'ın hazırlık kampına katılmak üzere bugün itibariyle Amerika'ya gitmiştir.
Kulübümüzle kontratı devam etmekte olan sporcunun bugün oynanacak son lig maçında ve daha önemlisi play-off çeyrek final serisinde görev yapmayacak olması en başta profesyonelliğe yakışmayacak bir tutumdur. En başta da takım arkadaşlarına ve camiamıza karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır.
Sporun ruhundan ve etik anlayışından uzak bu kabul edilemez tavır sebebiyle oyuncuya hem maddi hem manevi tazminat davası açılacaktır."
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Olympique Lyon kafilesi İstanbul'da
Toplam 2
Yorum
çağrı burası güngören welcome to cehennem
- Mehmet Ekici için flaş açıklama
Toplam 16
Yorum
BJK Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında husumet var sen başkan olsan sessiz kalırmıydın Aziz Yıldırım heleki hiç sessiz kalmazdı.
- Mehmet Ekici için flaş açıklama
Toplam 16
Yorum
Fatih yararımı olur olmaz mı geldiğinde göreceğiz. Fenerbahce küstüm oynamıyorum diyen tiplerin takımı değil, Mehmet ekici nin nazını ts cok cekti
Galatasaray'dan flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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