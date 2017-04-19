 ''F.Bahçe beni iyi tanır'' – Fotomaç – 19 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ''F.Bahçe beni iyi tanır''

    ''F.Bahçe beni iyi tanır''

    Son iki maçta yedek kalan yıldızın dönüşü muhteşem olacak. İdmanlarda temposunu yükselten Sneijder, “ beni iyi tanır” deyip forma istedi; Hırvat hoca da “Sana güveniyorum” ifadesini kullandı.

    'da teknik direktör Igor Tudor ile Wesley Sneijder arasındaki gerginlik nihayet sona erdi. Jan Olde Riekerink'in gönderilmesinin ardından moral bozukluğu yaşayan ve Hırvat çalıştırıcıyla da yıldızı barışmayan Hollandalı yıldız, hocasından gelen görüşme talebini geri çevirmedi. Kendisi ile bir sorunu olmadığını belirten Tudor, beklentilerini ve yapmak istediklerini anlattı. Galatasaray'ın başarısı için tek yürek olmaları gerektiğini söyleyen Hırvat teknik adamın, bu adımı Florya'daki ortamı yumuşattı, gerginliği ortadan kaldırdı.

    Sneijder de, " beni iyi tanır. Bu maçı kazanarak taraftara borcumuzu ödemeliyiz" diyerek hocasından forma beklediğini söylerken Tudor, "Sana güveniyorum. Forma senin... Büyük maçları büyük oyuncular alır" ifadesini kullandı. Bu görüşme sonrasındaki taktik antrenmanın büyük bölümünde Tudor, temposunu yükselten Sneijder'a as takımda yer verdi. Ayrıca De Jong ve Podolski'nin de ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''F.Bahçe beni iyi tanır'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.