Efsaneden gençlere
Prekazi, derbi öncesi oyunculara mesaj gönderdi.
Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Cevad Prekazi, sarı-kırmızılı takımın eski başarılı günlerine dönmesi için futbolcuların kenetlenmesi gerektiğini söyledi. Vestel'in sponsorluğunda hazırlanan Efsane Aslanlar belgeseline konuk olan Prekazi, son dönemde alınan kötü sonuçlarla ilgili, "Takımı, kulübü her zaman seveceksin. İyi ve kötü günlerde. Her zaman. Çünkü Galatasaray Türkiye'nin aynasıdır" diyerek derbisi öncesinde oyunculara mesaj yolladı.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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