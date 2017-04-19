 Efsaneden gençlere – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Efsaneden gençlere

    Efsaneden gençlere

    Prekazi, derbi öncesi oyunculara mesaj gönderdi.

    'ın unutulmaz isimlerinden , sarı-kırmızılı takımın eski başarılı günlerine dönmesi için futbolcuların kenetlenmesi gerektiğini söyledi. Vestel'in sponsorluğunda hazırlanan Efsane Aslanlar belgeseline konuk olan Prekazi, son dönemde alınan kötü sonuçlarla ilgili, "Takımı, kulübü her zaman seveceksin. İyi ve kötü günlerde. Her zaman. Çünkü Galatasaray Türkiye'nin aynasıdır" diyerek derbisi öncesinde oyunculara mesaj yolladı.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:39
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