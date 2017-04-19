 Cimbom yeni otobüse kavuştu – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Cimbom yeni otobüse kavuştu

    Cimbom yeni otobüse kavuştu
    ile 'nın işbirliği sonrası basketbol şubesi özel dizayn ile üretilen Temsa Safir otobüsün sahibi oldu. Otobüsün teslimat törenine erkek takımının koçu Ergin Ataman ile kadın takımının koçu Marina Maljkovic katıldı. İki koç konforu çok beğendi.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:01
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