Cimbom yeni otobüse kavuştu
Galatasaray ile Temsa'nın işbirliği sonrası basketbol şubesi özel dizayn ile üretilen Temsa Safir otobüsün sahibi oldu. Otobüsün teslimat törenine erkek takımının koçu Ergin Ataman ile kadın takımının koçu Marina Maljkovic katıldı. İki koç konforu çok beğendi.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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