Başkan markajda
Bugün oyuncularla bir kez daha bir araya gelecek.
Başkan Dursun Özbek, bugün yine Florya'nın yolunu tutacak. Dev derbinin önemi nedeniyle hem teknik heyete hem de futbol takımına destek vermek adına, Florya'da bir barbekü ziyafeti düzenleyecek. Bu defa derbinin değerini anlatacak olan Özbek'in ödemelerle ilgili de müjde verme ihtimali bulunuyor.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
Başkan markajda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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