 Başkan markajda – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Başkan markajda

    Başkan markajda

    Bugün oyuncularla bir kez daha bir araya gelecek.

    Başkan , bugün yine Florya'nın yolunu tutacak. Dev derbinin önemi nedeniyle hem teknik heyete hem de futbol takımına destek vermek adına, Florya'da bir barbekü ziyafeti düzenleyecek. Bu defa derbinin değerini anlatacak olan Özbek'in ödemelerle ilgili de müjde verme ihtimali bulunuyor.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:42
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