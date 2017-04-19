Abdurrahim Albayrak Tudor'u kovdu!
Albayrak, Hırvat hocaya yüklendi.
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, Riekerink-Tudor değişikliğini doğru bulmadığını söyledi.
Hırvat hocanın sistem değişikliğini eleştiren Albayrak, "Futbolculara birden bire yüklenmesi, sakatlanmasına sebebiyet verdi. Biz Riekerink ile devam etseydik daha iyi durumdaydık. Hem de daha iyi futbol oynuyorduk. Tudor'un sistem değişikliği yapması takımı paramparça etti" dedi.
Tudor'un kendisini hayal kırıklığına uğrattığını da belirten Albayrak, "Görevde olsam seneye Tudor kesin olmazdı" diye konuştu.
Hırvat hocanın sistem değişikliğini eleştiren Albayrak, "Futbolculara birden bire yüklenmesi, sakatlanmasına sebebiyet verdi. Biz Riekerink ile devam etseydik daha iyi durumdaydık. Hem de daha iyi futbol oynuyorduk. Tudor'un sistem değişikliği yapması takımı paramparça etti" dedi.
Tudor'un kendisini hayal kırıklığına uğrattığını da belirten Albayrak, "Görevde olsam seneye Tudor kesin olmazdı" diye konuştu.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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