 Abdurrahim Albayrak Tudor'u kovdu! – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Tudor'u kovdu!

    Abdurrahim Albayrak Tudor'u kovdu!

    Albayrak, Hırvat hocaya yüklendi.

    'ın eski yöneticilerinden , Riekerink-Tudor değişikliğini doğru bulmadığını söyledi.

    Hırvat hocanın sistem değişikliğini eleştiren Albayrak, "Futbolculara birden bire yüklenmesi, sakatlanmasına sebebiyet verdi. Biz Riekerink ile devam etseydik daha iyi durumdaydık. Hem de daha iyi futbol oynuyorduk. Tudor'un sistem değişikliği yapması takımı paramparça etti" dedi.

    Tudor'un kendisini hayal kırıklığına uğrattığını da belirten Albayrak, "Görevde olsam seneye Tudor kesin olmazdı" diye konuştu.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:04
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