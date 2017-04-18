Tudor’a sürpriz doğum günü
Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdüren sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Igor Tudor'un doğum günü de kutlandı.
Galatasaraylı oyuncuların, antrenman öncesinde 16 Nisan 1978 doğumlu Igor Tudor'un doğum gününü pasta keserek kutladığı kaydedildi. Kaptan Selçuk hocasına pastasını elleriyle yedirirken, sarı-kırmızılı oyuncuların da pazar günkü derbiyi kazanarak Tudor'a hediye etmeyi amaçladıkları ifade edildi.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
Tudor’a sürpriz doğum günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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