 Tudor’a sürpriz doğum günü – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Tudor’a sürpriz doğum günü

    Tudor’a sürpriz doğum günü

    Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdüren sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör 'un doğum günü de kutlandı.

    Galatasaraylı oyuncuların, antrenman öncesinde 16 Nisan 1978 doğumlu 'un doğum gününü pasta keserek kutladığı kaydedildi. Kaptan Selçuk hocasına pastasını elleriyle yedirirken, sarı-kırmızılı oyuncuların da pazar günkü derbiyi kazanarak Tudor'a hediye etmeyi amaçladıkları ifade edildi.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
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