 Sneijder ve Poldi yedek! – Fotomaç – 18 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Sneijder ve Poldi yedek!

    Sneijder ve Poldi yedek!
    Hafta sonunda oynanacak derbinin hazırlıklarına devam eden 'da, 'un Başakşehir maçında olduğu gibi ve 'yi 11'de oynatma planı şimdilik yok. Genç teknik adam, derbi öncesinde yapılan tüm idmanlarda Hollandalı yıldızı yedek oynattı. Podolski ile Eren'i değişmeli olarak kullandı. Son kararını ise iki oyuncunun performansına göre cumartesi akşamı verecek.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sneijder ve Poldi yedek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.