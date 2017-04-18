Sneijder ve Poldi yedek!
Hafta sonunda oynanacak derbinin hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da, Igor Tudor'un Başakşehir maçında olduğu gibi Wesley Sneijder ve Lukas Podolski'yi 11'de oynatma planı şimdilik yok. Genç teknik adam, derbi öncesinde yapılan tüm idmanlarda Hollandalı yıldızı yedek oynattı. Podolski ile Eren'i değişmeli olarak kullandı. Son kararını ise iki oyuncunun performansına göre cumartesi akşamı verecek.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
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