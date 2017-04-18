Rota yeniden Aleix Vidal
Galatasaray sezon başı ikna edemediği İspanyol yıldıza yine kanca attı. Hem 4’lü hem de 3’lü sistemde oynayacak kanat oyuncuları arayan yönetim Barcelona’nın gözden çıkardığı Vidal’e talip oldu...
Yurt içinden ve yurt dışından birçok ismi transfer gündemine alan Galatasaray'ın listesine çok önemli bir yıldız daha girdi... Sarı-Kırmızılılar, Barcelona formasını giyen Aleix Vidal'i yeniden gündeme aldı.
'GELMEM' DEMİŞTİ
Igor Tudor'un hem üçlü hem de dörtlü sistemlerinde görev yapabilecek kanat oyuncuları arayan yönetim, İspanyol kulübünde gözden çıkarılan Vidal'le yakından ilgileniyor. Yönetim sezon başında da 27 yaşındaki futbolcuya talip olmuş fakat olumsuz yanıt almıştı. Vidal o dönem yapılan teklife "Kariyerime Barcelona'da devam etmek istiyorum" karşılığını vermişti.
YENİ SEZONDA YOK
Fakat Katalan kulübünde beklentileri karşılaşamayan Vidal sakatlığının da etkisiyle sadece 6 lig maçında forma giyebildi. Galatasaray yönetimi de Barcelona'nın yeni sezon planlarında yer almayan İspanyol sağ kanat oyuncusu için yeniden harekete geçti.
ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM
Hem hücumda hem de savunmada etkili bir isim olan Vidal, 4'lü defansın sağında ve 3'lü sistemde 4'lü orta alanın sağında görev yapabilecek özelliklerde... Fakat İspanyol basınına göre Vidal birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor. Bu nedenle Galatasaray yönetiminin yıldız oyuncuyu ikna etmek için ekstra mesai harcaması gerekecek.
HAZİRAN AYINDA DÖNECEK
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Aleix Vidal'in Haziran ayında sahalara dönmesi öngörülüyor. Yönetim, İspanyol yıldızın raporlarını da inceliyor. Aleix Vidal bu sezon La Liga'da sadece 6 maçta forma giyebildi. Yıldız futbolcu buna rağmen 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi
'GELMEM' DEMİŞTİ
Igor Tudor'un hem üçlü hem de dörtlü sistemlerinde görev yapabilecek kanat oyuncuları arayan yönetim, İspanyol kulübünde gözden çıkarılan Vidal'le yakından ilgileniyor. Yönetim sezon başında da 27 yaşındaki futbolcuya talip olmuş fakat olumsuz yanıt almıştı. Vidal o dönem yapılan teklife "Kariyerime Barcelona'da devam etmek istiyorum" karşılığını vermişti.
YENİ SEZONDA YOK
Fakat Katalan kulübünde beklentileri karşılaşamayan Vidal sakatlığının da etkisiyle sadece 6 lig maçında forma giyebildi. Galatasaray yönetimi de Barcelona'nın yeni sezon planlarında yer almayan İspanyol sağ kanat oyuncusu için yeniden harekete geçti.
ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM
Hem hücumda hem de savunmada etkili bir isim olan Vidal, 4'lü defansın sağında ve 3'lü sistemde 4'lü orta alanın sağında görev yapabilecek özelliklerde... Fakat İspanyol basınına göre Vidal birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor. Bu nedenle Galatasaray yönetiminin yıldız oyuncuyu ikna etmek için ekstra mesai harcaması gerekecek.
HAZİRAN AYINDA DÖNECEK
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Aleix Vidal'in Haziran ayında sahalara dönmesi öngörülüyor. Yönetim, İspanyol yıldızın raporlarını da inceliyor. Aleix Vidal bu sezon La Liga'da sadece 6 maçta forma giyebildi. Yıldız futbolcu buna rağmen 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:46
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
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