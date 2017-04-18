 Paralar yatıyor – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Paralar yatıyor

    Paralar yatıyor
    Başkan , Fenerbahçe derbisi öncesi futbolculara yapmayı planladığı ödeme için düğmeye bastı. Oyuncuların derbiye sorunsuz girmesi için çalışmalarını sürdüren ve hafta sonu Florya'da idmanı izleyerek takıma moral veren Özbek'in futbolcuların son iki aylık alacakları olan 8 milyon euro'nun 4 milyon euro'sunu ödemeyi planladığı ifade edildi.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:57
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