Paralar yatıyor
Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi futbolculara yapmayı planladığı ödeme için düğmeye bastı. Oyuncuların derbiye sorunsuz girmesi için çalışmalarını sürdüren ve hafta sonu Florya'da idmanı izleyerek takıma moral veren Özbek'in futbolcuların son iki aylık alacakları olan 8 milyon euro'nun 4 milyon euro'sunu ödemeyi planladığı ifade edildi.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
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