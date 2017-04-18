 Lens'e çifte kıskaç – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    'e çifte kıskaç

    Lens'e çifte kıskaç
    'ın hocası , derbisinin taktiğiyle birlikte 11'ini de şekillendirmeye başladı. Maça önde pres ve baskıyla çıkmayı planlayan Hollandalı teknik adam öncelikle rakibinin hızlı hücumlarını kesmeyi amaçlıyor. Tudor sürekli olarak Fenerbahçe'nin sağ kanadına özel önlem düşünüyor. Lionel Carole'un iyileşmesinin yanı sıra Tudor sol stoper olarak da Hakan Balta'yı kullanarak, 'e çifte kıskaç kurmak istiyor.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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