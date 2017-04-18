Lens'e çifte kıskaç
Galatasaray'ın hocası Igor Tudor, Fenerbahçe derbisinin taktiğiyle birlikte 11'ini de şekillendirmeye başladı. Maça önde pres ve baskıyla çıkmayı planlayan Hollandalı teknik adam öncelikle rakibinin hızlı hücumlarını kesmeyi amaçlıyor. Tudor sürekli olarak Fenerbahçe'nin sağ kanadına özel önlem düşünüyor. Lionel Carole'un iyileşmesinin yanı sıra Tudor sol stoper olarak da Hakan Balta'yı kullanarak, Lens'e çifte kıskaç kurmak istiyor.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
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