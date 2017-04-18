 İddaaları bitti – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    İddaaları bitti

    İddaaları bitti
    , Süper Lig'de 28. haftada oynanacak olan karşılaşmalar öncesinde şampiyonluk oranlarını güncelledi. Açıklanan son verilere göre Beşiktaş'ın oranı 1.05 olarak kaldı. Medipol Başakşehir'in 5.50 olan oranı ise 4.00 olarak yenilendi. Bu hafta Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ise şampiyonluk oranları kaldırıldı. İddaa en son 'a 12.00, 'ye ise 25.00 oran vermişti.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:59
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