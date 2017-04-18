İddaaları bitti
İddaa, Süper Lig'de 28. haftada oynanacak olan karşılaşmalar öncesinde şampiyonluk oranlarını güncelledi. Açıklanan son verilere göre Beşiktaş'ın oranı 1.05 olarak kaldı. Medipol Başakşehir'in 5.50 olan oranı ise 4.00 olarak yenilendi. Bu hafta Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ise şampiyonluk oranları kaldırıldı. İddaa en son Galatasaray'a 12.00, Fenerbahçe'ye ise 25.00 oran vermişti.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
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