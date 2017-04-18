 Hakan’ı elinden kaçırmış! – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Hakan’ı elinden kaçırmış!

    Hakan’ı elinden kaçırmış!
    Adı G.Saray ile anılan 'nun geçmişte kapıdan döndüğü ortaya çıktı. Genç yıldız Leverkusen'e gitmeden, babası Hüseyin Çalhanoğlu'nu Bülent Tulun'un o dönemin başkanı Ünal Aysal ile görüştürdüğü, ancak anlaşma sağlanamadığı bildirildi.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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