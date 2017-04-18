G.Saray yeni otobüsüne kavuştu

Galatasaray Spor Kulübü ve Temsa'nın işbirliği sonrası basketbol şubesi, özel dizayn ile üretimi gerçekleştirilen TEMSA Safir'in sahibi oldu.

Daha önce deneyimlenen TEMSA Safir'in teslimat töreni, Galatasaray Odeabank Başantrönürü Ergin Ataman, takım kaptanı Sinan Güler; Galatasaray Bayan Basketbol Takımı Koçu Marina Maljkovic, bayan takımı oyuncularından Cansu Köksal ve TEMSA Pazarlama ve Satış Direktörü Kadri Özgüneş'in katılımıyla Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapıldı.



TEMSA Pazarlama ve Satış Direktörü Kadri Özgüneş yaptığı açıklamada, "TEMSA olarak Türk sporuna destek vermeyi çok önemsiyoruz. Adana'dan çıkıp 66 ülkeye ihracat yapan bir şirketiz. Türk takımlarının başarılarına destek olmak istiyoruz. Galatasaray gibi Avrupa'ya açılan pencereye destek vermek önemli. Futbolla başladık, basketbol şubesine de Safir otobüsleri ile hizmet vermekten çok mutluyuz. Oyunculardan çok olumlu ve önemli geri dönüşler aldık. Çok rahat ettiklerini, uçağı aratmayan konforuyla birçok deplasmana artık otobüsle gidebilecekleri bilgisini verdiler. Biz sadece yolcu taşımakla kalmıyoruz onların güvenlik, rahatlık ve konforundan da sorumluyuz" ifadelerini kullandı.



Galatasaray Bayan Basketbol Takımı Başantrenörü Marina Maljkovic ise, TEMSA Safir otobüs için, "Otobüsün ne kadar konforlu ve iyi olduğunu daha önceden duymuştum. Bir kadın takımı için böyle bir otobüsün olması çok güzel bir şey" derken oyuncularımızdan Cansu Köksal, "TEMSA'ya teşekkür ediyoruz. Konforlu olmuş; Türkiye Kupası için İzmir'e gitmiştik. Uçağı hiç aratmadı" şeklinde konuştu.



Galatasaray Odeabank Başantrönürü Ergin Ataman, takıma kazandırılan yeni otobüsle ilgili şunları söyledi:

"Rahat bir otobüs. Genellikle yurt içi deplasmanlarda uçak kullanıyoruz ama otobüsün rahatlığını gördükten sonra Uşak'tan otobüsle dönmeyi düşündük. Rahat da geldik. Güzel ve konforlu bir otobüs" diye konuştu.



Kaptan Sinan Güler de, "Sporcu olduğumuz için geniş bir alana ihtiyaç duyuyoruz. Böyle bir imkanı bulmuş olmak bir şans. Desteklerinden dolayı TEMSA'ya teşekkür ediyoruz. Sporun daha iyiye gitmesi için farklı kuruluşların sponsorluk yapması Türk sporunun da ihtiyacını karşılıyor. Tibor Pleiss bile burada rahat ediyor. Böyle ortamı bulunca bütün yolculuklar bununla olsun istiyoruz. Her oyuncunun rahat edebileceği bir ortam" diyerek sözlerini noktaladı.