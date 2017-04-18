 Derbi sonrası masaya – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Derbi sonrası masaya

    Derbi sonrası masaya

    Ergün: ’nın menajeri ile Fenerbahçe maçının ardından görüşeceğiz.

    Futbol direktörü Cenk Ergün, sözleşmesi seneye bitecek olan Bruma ile Fenerbahçe derbisinden sonra masaya oturacaklarını açıkladı. Ergün, Portekizli yıldız ve menaceri ile ön görüşmelerin olumlu cereyan ettiğini belirterek, "Onlar da eğer çok farklı bir teklif gelmez ise Galatasaray'da devam etmeyi düşünüyor. Menajeri, Fenerbahçe maçını izlemeye gelecek. Derbi sonrasında da masaya oturacağız" dedi. Sarıkırmızılılar, 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini en az 2020'ye kadar uzatmayı planlıyor. Yeni kontratta Bruma'nın ücreti de 1.1 milyon euro'dan 2 milyon euro seviyelerine çekilecek.

    ŞU AN DERBİYİ DÜŞÜNÜYOR
    Cenk Ergün, 'nın şu anda Fenerbahçe derbisine motive olduğunu belirterek, "Bruma şu anda sadece Fenerbahçe maçını düşünüyor. Bu derbinin ne kadar önemli olduğunun tüm arkadaşları gibi o da farkında" dedi. Portekizli futbolcu, bu sezon 8 gol 8 asist üretirken, ilk yarıdaki Beşiktaş derbisinde de 1 gol kaydetmişti.

    SENEGAL SEFERİ
    Cenk Ergün, Senegal'de sarı- kırmızılı takım için alt yapı akademik araştırmaları yaptı. Genç yeteneklerin keşfi ve altyapı için model oluşturma konusunda araştırmalarda bulunan Ergün, hazırladığı raporu yönetime sunacak.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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