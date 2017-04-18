Derbi sonrası masaya
Ergün: Bruma’nın menajeri ile Fenerbahçe maçının ardından görüşeceğiz.
Futbol direktörü Cenk Ergün, sözleşmesi seneye bitecek olan Bruma ile Fenerbahçe derbisinden sonra masaya oturacaklarını açıkladı. Ergün, Portekizli yıldız ve menaceri ile ön görüşmelerin olumlu cereyan ettiğini belirterek, "Onlar da eğer çok farklı bir teklif gelmez ise Galatasaray'da devam etmeyi düşünüyor. Menajeri, Fenerbahçe maçını izlemeye gelecek. Derbi sonrasında da masaya oturacağız" dedi. Sarıkırmızılılar, 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini en az 2020'ye kadar uzatmayı planlıyor. Yeni kontratta Bruma'nın ücreti de 1.1 milyon euro'dan 2 milyon euro seviyelerine çekilecek.
ŞU AN DERBİYİ DÜŞÜNÜYOR
Cenk Ergün, Bruma'nın şu anda Fenerbahçe derbisine motive olduğunu belirterek, "Bruma şu anda sadece Fenerbahçe maçını düşünüyor. Bu derbinin ne kadar önemli olduğunun tüm arkadaşları gibi o da farkında" dedi. Portekizli futbolcu, bu sezon 8 gol 8 asist üretirken, ilk yarıdaki Beşiktaş derbisinde de 1 gol kaydetmişti.
SENEGAL SEFERİ
Cenk Ergün, Senegal'de sarı- kırmızılı takım için alt yapı akademik araştırmaları yaptı. Genç yeteneklerin keşfi ve altyapı için model oluşturma konusunda araştırmalarda bulunan Ergün, hazırladığı raporu yönetime sunacak.
ŞU AN DERBİYİ DÜŞÜNÜYOR
Cenk Ergün, Bruma'nın şu anda Fenerbahçe derbisine motive olduğunu belirterek, "Bruma şu anda sadece Fenerbahçe maçını düşünüyor. Bu derbinin ne kadar önemli olduğunun tüm arkadaşları gibi o da farkında" dedi. Portekizli futbolcu, bu sezon 8 gol 8 asist üretirken, ilk yarıdaki Beşiktaş derbisinde de 1 gol kaydetmişti.
SENEGAL SEFERİ
Cenk Ergün, Senegal'de sarı- kırmızılı takım için alt yapı akademik araştırmaları yaptı. Genç yeteneklerin keşfi ve altyapı için model oluşturma konusunda araştırmalarda bulunan Ergün, hazırladığı raporu yönetime sunacak.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
Derbi sonrası masaya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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