''Bu maç başka!''
Başakşehir yenilgisini unutmaları gerektiğini beliren Tudor, birlik-beraberlik çağrısı yaptı ve “Hepinizin çok farklı motive olacağınıza inanıyorum” dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe maçı öncesinde bir Hırvat'tan çok bir Türk gibi konuşmalar yaparak oyuncularını derbiye hazırlamaya çalışıyor. 4-0'lık Başakşehir maçının ardından sıkıntılı günler geçiren genç teknik adam, oyunculara yönelik yaptığı konuşmada önlerinde yeni bir sayfa açma imkanı olduğunu söyledi. "Başakşehi r mağlubiyeti bize yakışmadı ama önümüzde kendimizi biraz da olsa affettirebileceğimiz bir karşılaşma var" diyen Tudor, Pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak şunları söyledi:
HATA YAPMAYACAĞIZ
"Derbilerin önemini bilmek için Türk olmak ya da Türkiye'de yaşamak gerekmiyor. Bunu tüm dünya biliyor. Kimsenin bunu size anlatmasına ihtiyacınız yok. Hepinizin bu maça çok farklı motive olacağınıza ve sahada en iyisini yapacağınıza inanıyorum" diye konuştu.
Igor Tudor, kaybedilen son maçlarda yapılan hataların üzerinden de geçerken, "Büyük takımlar büyük maçlarda belli olur. Taraftarlarımıza galibiyet borcumuz var. Bu tip maçlarda basit hatalar önemli kayıplara neden olabilir. Fenerbahçe maçı da hata götürmeyecek maçlardan birisi. Hepinizden üst düzey performans bekliyorum" ifadelerini kullandı.
EREN'E TAKTİK VERDİ
Tudor, Fenerbahçe derbisinde de yine Eren Derdiyok'u 11'de oynatmayı planlıyor. Hırvat teknik adam, sezona fırtına gibi giren ancak daha sonra performansı düşen Eren'le özel olarak ilgileniyor. Eski bir stoper olan Tudor, ceza sahasında topla buluşması için Skrtel ve Kjaer'i nasıl alt edeceği konusunda fikirlerini paylaşıyor.
HATA YAPMAYACAĞIZ
"Derbilerin önemini bilmek için Türk olmak ya da Türkiye'de yaşamak gerekmiyor. Bunu tüm dünya biliyor. Kimsenin bunu size anlatmasına ihtiyacınız yok. Hepinizin bu maça çok farklı motive olacağınıza ve sahada en iyisini yapacağınıza inanıyorum" diye konuştu.
Igor Tudor, kaybedilen son maçlarda yapılan hataların üzerinden de geçerken, "Büyük takımlar büyük maçlarda belli olur. Taraftarlarımıza galibiyet borcumuz var. Bu tip maçlarda basit hatalar önemli kayıplara neden olabilir. Fenerbahçe maçı da hata götürmeyecek maçlardan birisi. Hepinizden üst düzey performans bekliyorum" ifadelerini kullandı.
EREN'E TAKTİK VERDİ
Tudor, Fenerbahçe derbisinde de yine Eren Derdiyok'u 11'de oynatmayı planlıyor. Hırvat teknik adam, sezona fırtına gibi giren ancak daha sonra performansı düşen Eren'le özel olarak ilgileniyor. Eski bir stoper olan Tudor, ceza sahasında topla buluşması için Skrtel ve Kjaer'i nasıl alt edeceği konusunda fikirlerini paylaşıyor.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
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Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
''Bu maç başka!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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