Başkan adayları derbiye akın edecek

Gelecek sene yapılacak kongre için geri sayım sürerken, başkanlığa adaylığını koymayı düşünen isimler TT Arena'da oynanacak Fenerbahçe derbisinde tribündeki yerini alacak. Faruk Süren, Ünal Aysal, Adnan Öztürk, Ahmet Özdoğan, Muharrem Yılmaz gibi isimlerin kulüpten bilet talebinde bulundukları ifade edildi. Öte yandan Başkan Dursun Özbek'in maça gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.