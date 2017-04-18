Başkan adayları derbiye akın edecek
Gelecek sene yapılacak kongre için geri sayım sürerken, başkanlığa adaylığını koymayı düşünen isimler TT Arena'da oynanacak Fenerbahçe derbisinde tribündeki yerini alacak. Faruk Süren, Ünal Aysal, Adnan Öztürk, Ahmet Özdoğan, Muharrem Yılmaz gibi isimlerin kulüpten bilet talebinde bulundukları ifade edildi. Öte yandan Başkan Dursun Özbek'in maça gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
Başkan adayları derbiye akın edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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