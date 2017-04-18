3’lü mü 4’lü mü oynayacak?

Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör Tudor'un hangi savunma kurgusuyla sahaya çıkacağı merak konusu oldu.

İdmanlarda geldiği günden bu yana oynattığı 3'lü savunmayı da deneyen Hırvat çalıştırıcı aynı şekilde Başakşehir maçındaki 4'lü savunma üzerinde de duruyor. 4'lü savunmada Chedjou ve Semih üzerinde duran Tudor, 3'lü savunmada ise Semih, Ahmet ve Hakan'ı düşünüyor. Tudor'un asıl düşüncesi ise defansın önüne kimi koyacağı... Defansı 4'lü kurarsa Josue-Selçuk yapmayı planlayan Tudor, 3'lü defansta ise Tolga veya De Jong'u kullanacak.