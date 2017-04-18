3’lü mü 4’lü mü oynayacak?
Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör Tudor'un hangi savunma kurgusuyla sahaya çıkacağı merak konusu oldu.
İdmanlarda geldiği günden bu yana oynattığı 3'lü savunmayı da deneyen Hırvat çalıştırıcı aynı şekilde Başakşehir maçındaki 4'lü savunma üzerinde de duruyor. 4'lü savunmada Chedjou ve Semih üzerinde duran Tudor, 3'lü savunmada ise Semih, Ahmet ve Hakan'ı düşünüyor. Tudor'un asıl düşüncesi ise defansın önüne kimi koyacağı... Defansı 4'lü kurarsa Josue-Selçuk yapmayı planlayan Tudor, 3'lü defansta ise Tolga veya De Jong'u kullanacak.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
3’lü mü 4’lü mü oynayacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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