2018 Mayıs’ı kritik önemde
G.Saray Yönetimi, geçen hafta yapılan Divan'da 4'üncü sezonda üst üste "zarar" açıklamıştı.
Böylece 2018 Mayıs ayına kadar olacak dönem hayati önem kazandı. Zira sarı-kırmızılı kulüp önümüzdeki yıl da kara geçemezse sıkıntılı bir sürece girecek. SPK'ya göre halka açık bir şirket 5 yıl üst üste zarar ederse 'A Grubu' hisselerin imtiyaz hakları ortadan kalkıyor. Sermaye piyasası bu durumda Sportif A.Ş'ye kayyum atama hakkına sahip oluyor.
YENİ ÜYELERLE KASA DOLACAK
Başkan Dursun Özbek kayyum riskinden kurtulmak ve mali krizden çıkmak için formülü yeni üye alımında buldu. Mehmet Helvacı tarafından hazırlanan yeni tüzüğe göre lise dışından üye alımı planlanıyor. Yeni tüzüğe göre bu üyeler kulübe 20 bin TL'ye üye olacak. Bir seferde 600 kişi üye alınması hedefleniyor. Böylece kısa sürede 12 milyon TL kasaya girecek.
YENİ ÜYELERLE KASA DOLACAK
Başkan Dursun Özbek kayyum riskinden kurtulmak ve mali krizden çıkmak için formülü yeni üye alımında buldu. Mehmet Helvacı tarafından hazırlanan yeni tüzüğe göre lise dışından üye alımı planlanıyor. Yeni tüzüğe göre bu üyeler kulübe 20 bin TL'ye üye olacak. Bir seferde 600 kişi üye alınması hedefleniyor. Böylece kısa sürede 12 milyon TL kasaya girecek.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
2018 Mayıs’ı kritik önemde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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