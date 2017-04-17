Yeni yaşın 4-4-2 getirir inşallah!
Galatasaray’ın resmi Twitter hesabı, teknik direktör Igor Tudor’un yaş gününü kutladı; taraftarların hücumuna uğradı.
Galatasaray'ın hocası Igor Tudor, 39 yaşına buruk bir şekilde girdi. Büyük umutlarla geldiği sarı-kırmızılı takımda, Başakşehir yenilgisinin ardından taraftarla arası açılan Hırvat çalıştırıcı, dün doğum gününü kutladı. Kutlayanlar arasında Galatasaray Kulübü de var. Kulübün resmi Twitter hesabından, Tudor'un fotoğrafının yer aldığı bir mesaj paylaşılırken "Mutlu yıllar Igor Tudor" ifadesine yer verildi. Henüz Tudor'a karşı kızgınlıkları geçmeyen taraftarlar, bu fırsatı kaçırmadı ve kulübün paylaşımını mention yağmuruna tuttu.
EKLER PASTA ALACAĞIM!
İşte kutlama mesajının altına yazılan mesajlarından bazıları:
Köyüne dön bence... @yrnflsgn
Bitirdin bizi hocaaa.. @dilos_melo
YA TERİM YA ÖLÜM! @Sneijderiist
Başakşehir 4 tane mum dikti pastasına... @namelessone001
GS tarihinin gördüğü en yeteneksiz hoca. @Baris
Tudor'un Galatasaray'daki ilk ve son doğum günü olması gerçeği... @bulendyvz
Feneri yensin, ekler pasta alacam ona. @ycoraporen
Yeni yaşın sağlık, mutluluk, kupalar ve 4-4-2 getirir inşallah... @YasinBircan
Hataların var ama yenisin. Mutlu yıllar. @EsraGS__1905
EKLER PASTA ALACAĞIM!
İşte kutlama mesajının altına yazılan mesajlarından bazıları:
Köyüne dön bence... @yrnflsgn
Bitirdin bizi hocaaa.. @dilos_melo
YA TERİM YA ÖLÜM! @Sneijderiist
Başakşehir 4 tane mum dikti pastasına... @namelessone001
GS tarihinin gördüğü en yeteneksiz hoca. @Baris
Tudor'un Galatasaray'daki ilk ve son doğum günü olması gerçeği... @bulendyvz
Feneri yensin, ekler pasta alacam ona. @ycoraporen
Yeni yaşın sağlık, mutluluk, kupalar ve 4-4-2 getirir inşallah... @YasinBircan
Hataların var ama yenisin. Mutlu yıllar. @EsraGS__1905
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:40
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