 Yeni yaşın 4-4-2 getirir inşallah! – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Yeni yaşın 4-4-2 getirir inşallah!

    Yeni yaşın 4-4-2 getirir inşallah!

    ’ın resmi Twitter hesabı, teknik direktör ’un yaş gününü kutladı; taraftarların hücumuna uğradı.

    'ın hocası Igor Tudor, 39 yaşına buruk bir şekilde girdi. Büyük umutlarla geldiği sarı-kırmızılı takımda, Başakşehir yenilgisinin ardından taraftarla arası açılan Hırvat çalıştırıcı, dün doğum gününü kutladı. Kutlayanlar arasında Galatasaray Kulübü de var. Kulübün resmi Twitter hesabından, Tudor'un fotoğrafının yer aldığı bir mesaj paylaşılırken "Mutlu yıllar Igor Tudor" ifadesine yer verildi. Henüz Tudor'a karşı kızgınlıkları geçmeyen taraftarlar, bu fırsatı kaçırmadı ve kulübün paylaşımını mention yağmuruna tuttu.

    EKLER PASTA ALACAĞIM!
    İşte kutlama mesajının altına yazılan mesajlarından bazıları:

    Köyüne dön bence... @yrnflsgn
    Bitirdin bizi hocaaa.. @dilos_melo
    YA TERİM YA ÖLÜM! @Sneijderiist
    Başakşehir 4 tane mum dikti pastasına... @namelessone001
    GS tarihinin gördüğü en yeteneksiz hoca. @Baris
    Tudor'un Galatasaray'daki ilk ve son doğum günü olması gerçeği... @bulendyvz
    Feneri yensin, ekler pasta alacam ona. @ycoraporen
    Yeni yaşın sağlık, mutluluk, kupalar ve 4-4-2 getirir inşallah... @YasinBircan
    Hataların var ama yenisin. Mutlu yıllar. @EsraGS__1905
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:40
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