 Tankaya Florya’ya – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Tankaya Florya’ya

    Tankaya Florya’ya
    Sportif direktörlük görevine getirilecek futbol direktörü Cenk Ergün, Hasan Tankaya'yı Florya'da yardımcısı yaptı. aldı. Derbi ile uzun ara sonrası 2. kez görev alacak, GS TV'nin ilk genel yayın yönetmeni Tankaya; medya ile futbolcular arasında köprü olacak.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:04
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