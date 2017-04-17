 Strinic’le şartlı imza – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    ’le şartlı imza

    Strinic’le şartlı imza
    Ukraynalı stoper Evgen Khacheridi'den sonra G.Saray'ın ikinci transferi Hırvat İvan oldu. Napoli'yle iki yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki sol bek için 850 bin euro bonservis bedeli ödenecek. Hırvat oyuncunun, sarı-kırmızılı formayı giymesinin, Tudor'la yola devam edilmesine ve Lionel Carole'un ayrılmasına bağlı olduğu bildirildi.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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