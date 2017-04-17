PSV’de Bruma krizi
Hollanda'da şampiyonluk yarışında geride kalan PSV'de sportif direktör Marcel Brands, G.Saray'ın yıldızı Bruma üzerinden suçlandı. Brands'ın sezon başı Bruma transferini gerçekleştiremediği hatırlatıldı. Portekizli futbolcu gibi bir kanat alamadığı için PSV'nin sıkıntı yaşadığı öne sürüldü.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:36
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