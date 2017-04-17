 PSV’de Bruma krizi – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    PSV’de krizi

    PSV’de Bruma krizi
    Hollanda'da şampiyonluk yarışında geride kalan PSV'de sportif direktör Marcel Brands, G.Saray'ın yıldızı üzerinden suçlandı. Brands'ın sezon başı Bruma transferini gerçekleştiremediği hatırlatıldı. Portekizli futbolcu gibi bir kanat alamadığı için PSV'nin sıkıntı yaşadığı öne sürüldü.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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